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Беспошлинные лимиты на товары из-за границы могут пересмотреть. Какие новшества подготовили

01.02.2020 12:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси могут пересмотреть беспошлинные лимиты на товары из-за границы. Проект изменений, по нашей информации, сейчас находится на рассмотрении в администрации президента. В Государственном таможенном комитете не смогли оперативно прокомментировать информацию.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В проекте изменений, по нашей информации, предлагается отменить месячные лимиты на посылки из-за границы в 200 евро и 31 килограмм. То есть белорусы, если изменения введут, смогут ежемесячно получать без уплаты пошлин неограниченное число посылок из-за рубежа. Главное условие — чтобы они вписывались в разовые беспошлинные лимиты в 22 евро и 10 килограмм.

В проекте, по нашей информации, предусмотрены также некоторые изменения по нормам беспошлинного ввоза товаров через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.

В Государственном таможенном комитете не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Напомним, с 1 января 2020 года в странах ЕАЭС (это Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения) снизились лимиты на посылки. Теперь они составляют 200 евро и 31 килограмм, за превышение нужно платить пошлину. Но каждая из стран может на национальном уровне устанавливать свои лимиты, что ранее и сделала Беларусь — в нашей стране ввели планку в 200 евро и 31 кг. Есть еще одно отличие: в Беларуси эти ограничения распространяются на общую сумму всех полученных посылок за месяц, в то время как каждая в отдельности не может быть больше 22 евро и 10 кг. В то же время в России и Казахстане ограничение в 200 евро и 31 кг установлено на каждую посылку в отдельности. То есть за месяц можно получить неограниченное число посылок стоимостью до 200 евро и весом до 31 кг.

В Евросоюзе тоже существуют свои лимиты на посылки (они действуют в том числе у наших соседей — Польши, Литвы, Латвии). Если стоимость товаров больше 22 евро, с суммы превышения нужно заплатить НДС. Ставка зависит от страны: например, в Литве это 21%, в Польше — 23%. А если посылка дороже 150 евро, то в дополнение к НДС нужно заплатить еще и таможенную пошлину — до 17% стоимости. Но эти правила касаются только посылок из-за пределов Евросоюза. Например, если заказать что-то из Германии в Литву, то доплачивать не придется вне зависимости от стоимости.

Какие сейчас беспошлинные нормы ввоза товара через границу

С 1 января 2019 года белорусы, путешествующие наземным транспортом, могут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 килограммов. До изменений лимиты составляли 1500 евро и 50 килограммов.

При въезде чаще 1 раза в 3 месяца лимиты сокращаются до 300 евро и 20 кг. В таком случае в отношении ввозимых шин подлежит уплате таможенная пошлина в размере 30% от их таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм ввоза.

В 2019 году в Беларуси откорректировали правила ввоза товаров физлицами для личного пользования из-за границы. Те, кто ездит за границу чаще раза в календарный день, могут провезти не более 1 кг продуктов питания, не более 0,1 литра алкоголя, не более 20 штук сигарет. При этом они смогут провезти только товары, бывшие в употреблении и необходимые в пути следования и (или) месте назначения.

Те, кто ездит за границу чаще раза в 7 календарных дней, могут провезти не более 5 кг продуктов питания, не более 1 литра алкоголя, не более 40 штук сигарет. Что касается провоза вещей для личного пользования, то лимит составит не более 1 единицы каждого наименования товара.

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В Беларуси могут пересмотреть беспошлинные лимиты на товары из-за границы. Проект изменений, по нашей информации, сейчас находится на рассмотрении в администрации...
 
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