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Беспошлинные лимиты на товары из-за границы могут пересмотреть. Какие новшества подготовили
Источник материала: Tut.by
В Беларуси могут пересмотреть беспошлинные лимиты на товары из-за границы. Проект изменений, по нашей информации, сейчас находится на рассмотрении в администрации президента. В Государственном таможенном комитете не смогли оперативно прокомментировать информацию.
В проекте изменений, по нашей информации, предлагается отменить месячные лимиты на посылки из-за границы в 200 евро и 31 килограмм. То есть белорусы, если изменения введут, смогут ежемесячно получать без уплаты пошлин неограниченное число посылок из-за рубежа. Главное условие — чтобы они вписывались в разовые беспошлинные лимиты в 22 евро и 10 килограмм.
В проекте, по нашей информации, предусмотрены также некоторые изменения по нормам беспошлинного ввоза товаров через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.
В Государственном таможенном комитете не смогли оперативно прокомментировать информацию.
Напомним, с 1 января 2020 года в странах ЕАЭС (это Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения) снизились лимиты на посылки. Теперь они составляют 200 евро и 31 килограмм, за превышение нужно платить пошлину. Но каждая из стран может на национальном уровне устанавливать свои лимиты, что ранее и
В Евросоюзе тоже
Какие сейчас беспошлинные нормы ввоза товара через границу
С 1 января 2019 года белорусы, путешествующие наземным транспортом,
При въезде чаще 1 раза в 3 месяца лимиты сокращаются до 300 евро и 20 кг. В таком случае в отношении ввозимых шин подлежит уплате таможенная пошлина в размере 30% от их таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм ввоза.
В 2019 году в Беларуси
Те, кто ездит за границу чаще раза в 7 календарных дней, могут провезти не более 5 кг продуктов питания, не более 1 литра алкоголя, не более 40 штук сигарет. Что касается провоза вещей для личного пользования, то лимит составит не более 1 единицы каждого наименования товара.
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В Беларуси могут пересмотреть беспошлинные лимиты на товары из-за границы. Проект изменений, по нашей информации, сейчас находится на рассмотрении в администрации...
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