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Что скрывает статистика. Какими могут быть реальные масштабы эпидемии коронавируса

01.02.2020 12:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По мнению экспертов, случаи заболевания коронавирусом вне Китая указывают на возможность легкого протекания болезни и заражения других людей даже при отсутствии видимых симптомов.

Что скрывает статистика. Какими могут быть реальные масштабы эпидемии коронавируса
Anthony Kwan/Getty Images
Это означает, что реальное количество зараженных может быть намного больше, чем официально подтвержденных случаев, а также то, что властям и медикам будет крайне сложно остановить его распространение по миру.

Исследователи считают, что люди, которые переносят коронавирус без симптомов, также могут распространять вирус. Об этом говорится в статье в научном журнале The New England Journal of Medicine, передает Stat.

По мнению ученых, если такие предположения подтвердятся, то процесс локализации вируса значительно осложнится. В пример исследователи приводят случай из Германии, куда жительница Шанхая прилетела в командировку с 19 по 22 января. В это время у нее не было обнаружено никаких симптомов. Вирус проявился, когда женщина летела обратно в Китай и 26 января было подтверждено, что она заражена коронавирусом.

В это же время, 24 января, у 33-летнего немецкого бизнесмена, который встречался с заразившейся жительницей Шанхая, появилась боль в горле, озноб и боль в мышцах. На следующий день у немца появился жар и кашель. Но к 27 января он вернулся на работу, так как почувствовал себя лучше.

После обнаружения вируса у жительницы Шанхая, медики связались со всеми, кто мог контактировать с заболевшей. В список попал и немецкий бизнесмен из Мюнхена, который к этому времени чувствовал себя хорошо. Несмотря на это, тесты показали, что у него был коронавирус, который прошел без осложнений.

28 января еще трое сотрудников из Мюнхена показали положительный результат на вирус, при том, что лишь один из них контактировал с жительницей Шанхая. Все четверо пациентов в Германии были изолированы, несмотря на отсутствие тяжелых симптомов.
"Тот факт, что бессимптомные больные являются потенциальными источниками вируса 2019-nCoV, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки", – пишут эксперты.

Стоит подчеркнуть, что некоторые вирусы, включая SARS (т.н. атипичная пневмония), который также является коронавирусом, может передаваться только, когда у людей появляются симптомы. В то же время грипп может распространяться за день или два до появления симптомов.

Одновременно медицинские работники в Китае, которые сражаются со вспышкой, в основном, регистрируют тяжелые случаи заболевания, и не учитывают пациентов с легким течением болезни.

Такая ситуация приводит к недооценке общего числа случаев, а также к некорректным показателям ожидаемой смертности. Эксперты подчеркивают, что дело не в том, что Китай что-то умалчивает, а в ситуации, когда тысячи больных приходят в больницу лишь с тяжелыми симптомами, а времени диагностировать и регистрировать легкие случаи просто не остается.


Согласно оценкам ВОЗ, в Китае около 20% заболевших находятся в тяжелом состоянии. Однако эти расчеты основаны на известных случаях и не отражают легких и необнаруженных. На данный момент китайцы тестируют на предмет вируса только тех людей, кто обращается за медпомощью с пневмонией — критерий который полностью исключает заболевших с менее серьезными симптомами.

"Ясно, что есть случаи легкого течения болезни. Большинство из 100 или более случаев – люди с легкими симптомами, среди которых не регистрируются случаи смерти. Например, часть из пяти случаев в США – это люди, которые находятся в изоляции лишь для того, чтобы не распространять вирус. Такие случаи не будут проверяться в Китае с учетом текущей обстановки", – говорится в статье.

Директор программы по новым инфекционным заболеваниям в Медицинском колледже в Сингапуре Ван Линфа считает, что существует много легких случаев.

"Люди с легкими случаями не попадают в больницы, и есть еще много случаев заражения, которые предстоит подтвердить", – заявил эксперт.

Сейчас ВОЗ оценивает смертность около 2%, то есть 2 случая смерти на каждые 100 случаев. Однако эксперты обращают внимание на важный факт. Текущие смертельные случаи не имеют прямого отношения к количеству зараженных в данный момент. Так, текущие случаи смерти нужно сравнивать с числом заболевших, которое было раньше. Что, по разным оценкам, может давать смертность на уровне 18% и выше.

Ситуация может показаться плачевной, но в статистике не учитываются вышеупомянутые легкие случаи заболевания. Таких заболевших, чаще всего, регистрируют за границей, так как проверяются все пассажиры и делаются соответствующие тесты, в Китае в то же время сосредоточены на тяжелых случаях с ярко выраженными симптомами. Именно они и формируют официальную статистику.
 
 
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По мнению экспертов, случаи заболевания коронавирусом вне Китая указывают на возможность легкого протекания болезни и заражения других людей даже при отсутствии...
 
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