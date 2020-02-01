ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок федерации: Виктория Азаренко согласия не давала

01.02.2020 12:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко не давала согласия на участие в матче Кубка федерации Нидерланды — Беларусь, который пройдет в Гааге 7 и 8 февраля. Об этом заявила капитан нашей команды Татьяна Пучек в ходе открытой тренировки.





По словам Пучек, Азаренко не может покидать США, поскольку продолжает судиться с бывшим бойфрендом, а включение ее в заявку на матч Кубка федерации — это знак уважения и сигнал, что ее всегда ждут.
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко не давала согласия на участие в матче Кубка федерации Нидерланды — Беларусь, который пройдет в Гааге 7 и 8 февраля. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Впервые в парламенте Беларуси появится рабочая группа по взаимодействию с Конгрессом США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика