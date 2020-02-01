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Кубок федерации: Виктория Азаренко согласия не давала
Источник материала: Партизан
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко не давала согласия на участие в матче Кубка федерации Нидерланды — Беларусь, который пройдет в Гааге 7 и 8 февраля. Об этом заявила капитан нашей команды Татьяна Пучек в ходе открытой тренировки.
По словам Пучек, Азаренко не может покидать США, поскольку продолжает судиться с бывшим бойфрендом, а включение ее в заявку на матч Кубка федерации — это знак уважения и сигнал, что ее всегда ждут.
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко не давала согласия на участие в матче Кубка федерации Нидерланды — Беларусь, который пройдет в Гааге 7 и 8 февраля. Об этом...
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