10 фото из Китая, показывающих чудовищную реальность врачей, работающих в эпицентре коронавируса





Эпицентром вспышки коронавируса стал китайский город Ухань, который уже больше недели закрыт на карантин, а происходящее в нём напоминает апокалипсис. Врачи из соседних провинций отправляются туда исполнять свой долг, боясь не вернуться обратно.





Новоприбывшие врачи срезают волосы, чтобы их медицинские шапочки могли плотнее прилегать к головам









Фото © Imgur / Astroboys2019





На защитных костюмах пишут имена, чтобы идентифицировать друг друга









Фото © Imgur / Astroboys2019





Риск оказаться на месте заражённого слишком высок. Вирус передаётся воздушно-капельным путём, и подхватить его можно, даже дотронувшись до предметов, на поверхности которых могут оказаться капли слюны и выделений из носоглотки больного, а затем прикоснувшись к своим слизистым оболочкам









Фото © Imgur / Astroboys2019





И тем радостнее каждая победа в борьбе за жизнь пациентов и волнительнее ожидание вакцины от смертельного штамма









Фото © Imgur / Astroboys2019





Все силы брошены на борьбу, врачи засыпают где придётся или только тогда, когда совсем падают с ног. Им даже приходится носить подгузники, чтобы не отвлекаться от спасения жизней





Фото © Imgur / Astroboys2019









По оценкам эпидемиологов, на создание вакцины от коронавируса 2019-nCoV может уйти год.



