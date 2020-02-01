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10 фото из Китая, показывающих чудовищную реальность врачей, работающих в эпицентре коронавируса

01.02.2020 13:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новый штамм 2019-nCoV продолжает свирепствовать и уносить жизни. Он распространяется по миру, и ВОЗ признала, что это ЧС международного значения.

10 фото из Китая, показывающих чудовищную реальность врачей, работающих в эпицентре коронавируса
Уровень защиты должен быть максимальный: очки, повязки, маски с забралом, перчаткиФото © Imgur / Astroboys2019

Эпицентром вспышки коронавируса стал китайский город Ухань, который уже больше недели закрыт на карантин, а происходящее в нём напоминает апокалипсис. Врачи из соседних провинций отправляются туда исполнять свой долг, боясь не вернуться обратно.

Новоприбывшие врачи срезают волосы, чтобы их медицинские шапочки могли плотнее прилегать к головам


Фото © Imgur / Astroboys2019

На защитных костюмах пишут имена, чтобы идентифицировать друг друга


Фото © Imgur / Astroboys2019

Риск оказаться на месте заражённого слишком высок. Вирус передаётся воздушно-капельным путём, и подхватить его можно, даже дотронувшись до предметов, на поверхности которых могут оказаться капли слюны и выделений из носоглотки больного, а затем прикоснувшись к своим слизистым оболочкам


Фото © Imgur / Astroboys2019

И тем радостнее каждая победа в борьбе за жизнь пациентов и волнительнее ожидание вакцины от смертельного штамма


Фото © Imgur / Astroboys2019

Все силы брошены на борьбу, врачи засыпают где придётся или только тогда, когда совсем падают с ног. Им даже приходится носить подгузники, чтобы не отвлекаться от спасения жизней

Фото © Imgur / Astroboys2019


По оценкам эпидемиологов, на создание вакцины от коронавируса 2019-nCoV может уйти год.
 
 
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Новый штамм 2019-nCoV продолжает свирепствовать и уносить жизни. Он распространяется по миру, и ВОЗ признала, что это ЧС международного значения.
 
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