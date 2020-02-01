Виктория Азаренко все же не сыграет за сборную Беларуси на Кубке Федерации

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Через неделю в Гааге состоится матч теннисного Кубка Федерации между сборными Беларуси и Нидерландов. В предварительный список игроков белорусской команды попала Виктория Азаренко.

Однако, по словам капитана сборной Беларуси Татьяны ПУЧЕК, Виктория Азаренко не может покидать США, поскольку продолжает судиться за право опеки над ребенком, а включение ее в заявку на матч Кубка Федерации – это знак уважения и сигнал, что ее всегда ждут, пишет « Прессбол ».

Напомним, в заявку, помимо Виктории Азаренко, включены Арина Соболенко, Александра Саснович, Ольга Говорцова и Лидия Морозова. Победитель поединка Беларусь – Нидерланды выйдет в финальный раунд Кубка Федерации, который состоится в середине апреля в Будапеште. Проигравший поборется за право остаться в Мировой группе на следующий сезон.