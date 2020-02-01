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Виктория Азаренко все же не сыграет за сборную Беларуси на Кубке Федерации

01.02.2020 13:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Виктория Азаренко все же не сыграет за сборную Беларуси на Кубке Федерации
Фото из открытых источников

Через неделю в Гааге состоится матч теннисного Кубка Федерации между сборными Беларуси и Нидерландов. В предварительный список игроков белорусской команды попала Виктория Азаренко.

Виктория Азаренко все же не сыграет за сборную Беларуси на Кубке Федерации Соболенко и Азаренко попали в состав сборной Беларуси на Кубок Федерации

Однако, по словам капитана сборной Беларуси Татьяны ПУЧЕК, Виктория Азаренко не может покидать США, поскольку продолжает судиться за право опеки над ребенком, а включение ее в заявку на матч Кубка Федерации – это знак уважения и сигнал, что ее всегда ждут, пишет «Прессбол».

Напомним, в заявку, помимо Виктории Азаренко, включены Арина Соболенко, Александра Саснович, Ольга Говорцова и Лидия Морозова. Победитель поединка Беларусь – Нидерланды выйдет в финальный раунд Кубка Федерации, который состоится в середине апреля в Будапеште. Проигравший поборется за право остаться в Мировой группе на следующий сезон.

 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко не давала согласия на участие в матче Кубка федерации Нидерланды – Беларусь, который пройдет в Гааге 7 и 8 февраля.
 
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