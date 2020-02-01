«Одноклассники обалдели!». 6 фото «до и после» тех, кто в школе был с лишним весом, а после похудел

Источник материала: Tut.by

«Ко мне в друзья добавился парень: писал комплименты, звал гулять. Но он меня не узнал: когда-то мы вместе учились в школе и он унижал меня из-за лишнего веса», — рассказывает Алина, которая после 11 класса сбросила больше 10 кг. Ко дню встречи выпускников GO.TUT.BY поговорил с теми, кто со школьных лет похорошел так, что теперь с трудом узнают и учителя, и одноклассники.

«Приятно, когда тебя больше не воспринимают как школьного толстячка»



Фото: из личного архива героя. Максим на первом курсе весил 108 кг — сейчас 80

— С шести лет я страдал от лишнего веса, — говорит Максим Шиман. — Много ел, очень много! Не могу сказать, что одноклассники меня задирали. Были какие-то мелкие, неприятные шутки, но я никогда не подавал виду, что меня это задевает. Ощущал неуверенность в себе, замкнутость: как ни странно, внутри намного больше проблем от лишнего веса, чем снаружи.

К 15 годам я начал голодать: то пил одну воду, то ел только йогурты. Но это не привело ни к чему, кроме язвы (которую я залечил). Немного похудел к 11 классу с мотивацией «выглядеть получше на выпускном» — и, в принципе, стал вполне симпатичным молодым человеком. А потом уехал из родного города в Минск на учебу и на фоне стрессов еще больше поправился: 108 кг!

Эту цифру на весах я увидел во время медосмотра в университете. И понял, что надо меняться. Стал правильно питаться: например, отказался от жареного и хлеба, шоколада и чипсов. Не считал калории, просто не ел дрянь. Старался меньше сидеть и больше двигаться. Вес потихоньку уходил.

В августе я провел месяц на учебных сборах по военной кафедре: месяц жизни в казарме, когда мало чем можно занять себя в свободное время. Разве что ходить на турники. Так у меня появилась любовь к физкультуре. Когда вернулся домой, записался в спортзал (где занимаюсь до сих пор). Сейчас вешу около 80 кг, и это отлично для моего роста (187 см), но останавливаться я не собираюсь.

Получается, со школьных лет я сильно изменился. Когда собирались с одноклассниками, приятно было слышать: «Нашел твой инстаграм, на некоторых фото трудно узнать! Молодец, продолжай!» Да и старые знакомые в родном городе не сразу меня узнавали, если пересекались случайно на улице. Думаю, это не только из-за веса. Похудев, я сменил имидж «домашнего мальчика»: на руках тату, другая одежда, прическа. Приятно, когда тебя больше не воспринимают как «школьного толстячка»!

«Одноклассники обалдели»



Фото: из личного архива героини. Дарья до 9 класса весила 90, а потом за летние каникулы похудела на 25 кг

— Я была достаточно закрытым человеком, — говорит Дарья Ковалевская. — Пара подруг в школе, и все вечера я сидела дома и ела. Причем и училась я отвратительно (похудев, стала твердой «хорошисткой»). Травли не было, скорее, едкие шуточки. Помню случай. После физры надевала колготки и одноклассница пошутила на всю раздевалку: «Как на тебя колготы налазят?». Обидно.

Я всегда хотела красивое платье на выпускной (именно на выпускной после 9 класса). И вот за год до этого я задумалась: «А смогу ли я себе его позволить?» В последнее время я носила только джеггинсы и туники огромного размера.

Первые две недели я голодала. Не ела почти ничего, зато радовалась, когда вставала на весы. Потом поняла, что есть я люблю. Пришлось изучать основы ПП и спорта. Заниматься фитнесом с моей фигурой было неудобно, но это стало еще одной мотивацией похудеть. Фастфуд любила: могла набрать еды из «Макдональдс», но ровно на 1200 калорий и больше не есть ничего.

Одноклассники обалдели. Помню, еще летом меня увидели девочки из школы: «Даша, ты такая худая!», — я так собой гордилась.

Я разделяю свою жизнь на «до» и «после». Если честно, до похудения из целей было «пойти отучиться на парикмахера», и все. После я смогла реализовать свой творческий потенциал: стала часто выступать на мероприятиях, была ведущей. Появились мысли о вузе, хобби и новые друзья. Почувствовала себя другим человеком.

Сейчас я взвешиваюсь каждое утро. Иначе не могу: если потеряю контроль и, например, не буду следить за питанием неделю — наберу достаточно кг. Иногда сталкиваюсь с перееданиями: в эти моменты мозг будто отключается. Спорт для меня обязателен. Но я бы не смогла принять свое тело, если бы поправилась. Вернулись бы низкая самооценка, сидение дома и заедание проблем. Только избавившись от лишних кг, я смогла жить так, как хотела всегда. Звучит жестко, возможно, неправильно, но как есть.

«Сложнее всего оказалось справиться с женским вниманием»



Фото: из личного архива героя. Александр в школе весил 130 кг — а теперь 97

— Не знаю, сколько точно весил в школьные годы, — отмечает Александр. — На осмотре медсестра просила не становиться на весы, а просто назвать цифру. Я говорил: «Килограмм 115, 120» — но подозреваю, что были все 130.

При этом вес меня никогда не смущал. Я даже не задумывался, что он лишний. Я был плотненький и толстенький, но тусовался всегда в крутой компании и меня не «хейтили».

В университете я еще немного поднабрал. И как-то вдруг понял: не начну за собой следить — ничем хорошим это не закончится. По ожирению меня признали негодным к армии (вес был 137 кг, и это я еще сбросил) — и я решил: теперь пришло время худеть. Но ничего не сделал, а просто сел играть в «танки» на всю зиму.

Мне помог небольшой эмоциональный стресс. Потянуло ходить: начал каждый вечер нарезать по 10−20 км. Подключил более-менее правильный рацион: вместо сладкого мед с творогом, курочка только вареная и прочее «пп». Попытался бегать — но понял, что стесняюсь. Тогда решил заниматься в ближайшем парке: он из серии тех, где больше пьют, чем гуляют. Поначалу преодолеть 300 м — это было для меня достижение! Постепенно я увеличивал расстояние и темп, дошел до 5 км, которые пробегал через день.

К этому моменту я весил уже 105 кг. Записался в зал, чтобы подкачаться. Хожу до сих пор, вешу уже 94−97 кг при росте 187 см. И больше худеть не хочу. Занимаюсь я для себя: не на рельеф, чтобы повыпендриваться, а на силу, чтобы хорошо себя чувствовать.

С лишним весом ушла одышка, а еще почему-то мигрени. Но сложнее всего оказалось привыкнуть к женскому вниманию. Когда ты сбрасываешь вес, самооценка остается на прежнем уровне. Девушки смотрят на тебя иначе, а что с этим делать — непонятно. Это самая трудная адаптация из всех: начать ценить себя таким, какой ты есть.

С некоторыми одноклассниками из параллели я общаюсь до сих пор. Никакой особой реакции на мою трансформацию в школе не было: возможно, сейчас все видят перемены во внешности друг друга в инстаграм — и не придают этому большого значения.

«Когда похудела, вышла замуж»



Фото: из личного архива героини. Анастасия на первом курсе весила 107 кг, сейчас — 67

— В конце первого курса я весила 107 кг, — говорит Анастасия Ожешковская. — Перед поступлением я много занималась и так же много ела: могла, например, навернуть огромную тарелку макарон с сыром перед походом к репетитору, а потом вернуться и съесть столько же.

В школе на мой вес никто внимания не обращал. Я дружила с еще одной полненькой девочкой в классе, нам было комфортно. Правда, в 11 классе она похудела — а я нет, но на наши отношения это не повлияло.

То, что надо сбросить вес, я поняла, посмотрев снимки с маминого юбилея: ничего ж себе, на фото я больше всех!

Села на диету на 21 день. План такой: первую неделю пропускаешь завтраки, только обедаешь и ужинаешь. Потом неделю пропускаешь обед. И еще неделю живешь без ужинов. Так я сбросила 20 кг. Вес встал. Я попробовала диету Дюкана, но честно, не смогла: начинаются проблемы с почками. Все те пять килограммов, что я на ней потеряла, тут же вернулись, когда я перестала придерживаться такого питания.

Сейчас я хожу в тренажерный зал (так похудела до 67 кг), слежу за рационом.

В школе тому, как я изменилась, больше всего удивлялись учителя: «Это что, Настя?» Буквально месяц назад меня отказывалась узнавать врач, с которой я виделась до похудения: «В смысле это Настя? Это же худая девушка!»

А еще… Как только у меня стал нормальным вес, я вышла замуж. Когда ты нравишься себе, ты нравишься и другим людям. С моим нынешним мужем мы познакомились уже после моей трансформации, и я очень стеснялась показывать ему фото «до». Конечно, показала мама.

Ощущение того, что ты сильный и тренированный, очень мотивирует. А еще возможность взлезть в те вещи, которые раньше были маленькими. Правда, тут бывает по-разному: я два года мечтала поместиться в подаренное платье, которое ждало меня в шкафу — а теперь оно мне большое и совсем не нравится.

«Хотел быть, как Роналду»



Фото: из личного архива героя. Илья в 11 классе весил 106 кг — сейчас 85 кг

— Я начал набирать вес примерно во 2 классе: для ребенка я ел очень много, — считает Илья Спиридонов. — Мог за раз проглотить нормальную салатницу оливье или 3−4 котлеты с гарниром. И первый мог над собой посмеяться, поэтому на мой вес никто не обращал внимания. В классе у меня многие списывали, может, потому и не подшучивали надо мной.

Максимальный вес был в 11 классе: 105−106 кг. Он держался до второго курса, а потом я начал худеть. Сбросить вес мне хотелось всегда — но не хватало силы воли. А тогда я как раз приехал домой на каникулы и смотрел ЧЕ по футболу. Болел за Португалию, где играл Роналду. Я видел, как он ведет себя на поле и вне его — и так хотелось быть на него похожим!

Я начал худеть, и это стало для меня делом принципа: был азарт сбрасывать все больше и больше. Это будто был мой спорт. Проблем со здоровьем не было. И кожа, слава богу, не обвисла. Сейчас мой вес — 85 кг.

Все знакомые, которые меня видели, очень удивлялись. Пришлось поменять весь гардероб: раньше размер был XXL, а теперь L или M. Мама отправила меня сдать все возможные анализы: думала, я серьезно заболел. Меня уверяли, что вес очень быстро вернется — но вот уже 3,5 года я держу себя в форме.

«Парень, который дразнил в школе, на втором курсе стал писать комплименты»



Фото: из личного архива героини. Алина в школе весила 82 кг — сейчас около 70

— 82 кг — это было в 7 классе, — вспоминает Алина Пашедо. — Из-за веса выслушивала постоянные издевательства и «приколы» в мою сторону. Знаете, как это бывает? Если в третьем классе популярный мальчик или девочка пошутят над тобой, за ними начнут повторять все.

В санатории меня однажды закидали камнями (это были девушки из другой школы, но моего возраста на тот момент).

И еще была история с учительницей с моей школы. На урок я пришла в блузке и юбке на плотной резинке. И если человек в такой одежде сидит, конечно, у него образуется «мешок» на животе. И вот я так сидела, а учительница мне: «Алина, вы видели себя в зеркало? Я бы посоветовала вам посидеть на диетах, это ужасно». Я урок проплакала в туалете, но рассказать смогла только родителям. Они предлагали написать заявление, ну, а толку? Это был 11 класс, вдруг на экзамене «завалят» за это.

После 11 класса, в 19 лет я сбросила больше 10 кг. Моя цель была не похудеть, а просто привести себя в форму: неважно, сколько при этом будут показывать весы. Просто хотела улучшить здоровье и внешний вид. На строгих диетах я не сидела, лишь сократила порции, перестала есть много сладкого и уже два года хожу в тренажерный зал.

Из одноклассников с тех пор я виделась только с двумя девочками: они были в шоке, не сразу узнали меня. Говорили: «Молодец», просили совета. С учителями я больше не виделась.

А еще была такая история: со мной в школе учился один парень. На переменах дразнил, мог ударить в шутку, делал вид, что считает мои подбородки. И вдруг на втором курсе универа он добавился в друзья, начал писать комплименты. Когда речь зашла про школу, я скинула старые фото и спросила: «Узнал?». Он поступил по-мужски — добавил меня в черный список.

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