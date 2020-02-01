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Прием граждан проведет депутат Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
01.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
6 февраля с 14.00 до 16.00 по адресу: г.п. Вороново, ул.Советская,34, каб.№33 (председателя районного Совета депутатов) прием граждан проведет депутат Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Николаевич Гедич.
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6 февраля с 14.00 до 16.00 по адресу: г.п. Вороново, ул.Советская,34, каб.№33 (председателя районного Совета депутатов) прием граждан проведет депутат Совета Республики...
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