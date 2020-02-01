В Минск прибыл госсекретарь США Майкл Помпео

Источник материала: Ежедневник

Минск прибыл госсекретарь США Майкл Помпео">

Минск прибыл госсекретарь США Майкл Помпео">

После обмена любезностями и шутками на протокольной встрече с участием прессы Александр Лукашенко и Майкл Помпео, уединились в личном кабинете президента Беларуси.

Как сообщает БЕЛТА , на протокольной встрече Александр Лукашенко поприветствовал высокого гостя и назвал две причины, по которым рад его видеть в Беларуси.

"Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее - мало и так далее", - сказал президент.

Александр Лукашенко заметил также, что накануне визита в Минск Майкла Помпео многое писали о белорусско-американских отношениях.

"Враги и недруги шутили, издевались, юродствовали. Много писали о вас, обо мне. Тема была очень острой. Думаю, и на Западе тоже", - констатировал Александр Лукашенко.

По его словам, все сводилось к тому, что такая встреча проходит впервые, и руководство Беларуси, включая главу государства, не знакомо с нынешним госсекретарем США.

"Должен их разочаровать, да и вам напомнить: мы с вами очень давно знакомы. К сожалению, заочно. В бытность вашей работы в прежней должности (Майкл Помпео возглавлял Центральное разведывательное управление США. - Прим. БЕЛТА), я это абсолютно не скрываю, мы вместе с американцами проводили ряд мероприятий по линии наших спецслужб", - отметил глава государства.

Он пояснил, что эти мероприятия касались борьбы с терроризмом, торговли людьми.

В ответ Майк Помпео пообещал показать, что США работает над тем, чтобы обеспечить экономическое развитие Беларуси.

"В ближайшее время мы назначим посла. Он будет здесь, и вы увидите, что мы работаем над тем, чтобы обеспечить ваше экономическое развитие, чтобы американские предприятия прибывали сюда, и люди вносили соответствующий вклад в развитие своего сообщества, создание рабочих мест. Мы готовы поддержать вас в этом направлении", - заявил Майкл Помпео.

При этом госсекретать пообещал, что США также продолжат уделять внимание вопросам прав человека в Беларуси.

"У нас есть обеспокоенность по этому вопросу, и мы будем продолжать продвигать реформы, чтобы права людей были защищены, - сказал он.

Протокольная встреча закончилась шутками со стороны главных участников.

Александр Лукашенко заявил, что у нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает.

А Майкл Помпео, когда журналисты покидали зал переговоров, заявил, что любит их, "особенно когда они уходят".

Президент Беларуси парировал, что не против журналистов, но, когда они называют себя четвертой властью, советует им не забывать, что еще есть первая.

После этого переговоры Александра Лукашенко с государственным секретарем США Майклом Помпео продолжились в формате один на один в личном кабинете главы белорусского государства.





