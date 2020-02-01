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Шум и свист. Насколько опасно, если в машине начали гудеть подшипники?

01.02.2020 14:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Шум и свист. Насколько опасно, если в машине начали гудеть подшипники?
shutterstock.com

После пяти лет эксплуатации в автомобиле возникает ряд технических проблем, которые проявляются посторонними шумами, поскрипываниями и потрескиваниями. Водители шутят, что в автомобиле «завелись сверчки», затягивающие песни после старта. Часто от них избавляются простым затягиванием креплений и смазкой петель. Однако есть и такие шумы, которые предвещают серьезные поломки, способные обернуться крупной аварией, если их срочно не устранить.

Гул из-под капота

Одним из самых зловещих звуков в салоне является постоянный гул или свист, возникающий после запуска мотора или во время движения. Он раздражает, настораживает, отвлекает и сильно беспокоит водителя во время управления машиной. Как правило, такие звуки исходят от разнообразных подшипников, которых в машине предостаточно. Вовремя не замененный подшипник грозит серьезными проблемами

Шум и свист. Насколько опасно, если в машине начали гудеть подшипники? Медвежья услуга. Какие системы автомобиля снижают ресурс двигателя?

Если свист раздается из-под капота и появляется сразу после запуска мотора, то источником его является, как правило, подшипник натяжного ролика ремня ГРМ. Сначала он посвистывает, а затем дребезжит с громким звоном и свистом. Некоторые водители от раздражения включают музыку погромче, чтобы избавить себя от неприятного звука. И напрасно, потому как он предупреждает об очень серьезной неисправности. При таком звуке необходимо незамедлительно отправляться в мастерскую.

Если подшипник заклинит, то валик останавливается, ремень ГРМ проскакивает через зубцы, вследствие чего нарушается работа газораспределительного механизма и клапанов. В итоге клапаны запаздывают и не успевают закрыться в тот момент, когда поршни идут вверх. При ударе один из клапанов может быть поврежден. Потребуется серьезный и дорогостоящий ремонт мотора.

Как правило, натяжной подшипник ходит около 60 тыс км. Менять его необходимо вместе с ремнем ГРМ. 

Отвалится ли колесо?

Если гул раздается из-под днища и возникает только при движении машины, то причиной могут быть подшипники в ступицах колес. Обычно разбитые подшипники гудят на низких частотах, отчего кажется, что звук заполняет весь салон и давит на уши. С изменением скорости гул усиливается или, наоборот, исчезает. Эта неисправность, конечно, требует срочного ремонта, но она не так опасна, как поломка натяжного устройства в приводе ГРМ.

Ступичные подшипники имеют двойные ряды роликов, отчего сохраняют работоспособность даже при повреждениях. Но затягивать с визитом в сервис не стоит. При долгой езде разрушается сепаратор и ролики выпадают из своих гнезд. Тогда в колесе раздается стук и скрежет. При дальнейшем игнорировании поломки подшипник разрушается и колесо перекашивается. Продолжать движение уже нельзя.

Шум и свист. Насколько опасно, если в машине начали гудеть подшипники?
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Гудит коробка

Если вой не сильный и раздается во время движения только на одной из передач механической коробки и пропадает, если двигаться накатом без тяги, то виноваты в нем подшипники трансмиссии.

Гудеть могут подшипники на валу коробки или выжимная муфта в сцеплении. Эти устройства достаточно крепкие и могут с поврежденными подшипниками проездить не одну тысячу километров. Однако затем неисправность берет свое. Люфт на валу коробки и вибрации разбивают другие подшипники трансмиссии, а разрушение узлов выжимной муфты может повредить узел сцепления и обездвижить машину. 

Поэтому игнорировать любой гул в автомобиле и затягивать с визитом в сервис не рекомендуется. Наоборот, при появлении настораживающих посторонних звуков лучше всего отправить автомобиль на диагностику. Чем скорее будет заменен неисправный подшипник, тем меньше вреда он причинит машине.

 
 
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В старых машинах часто раздаются посторонние звуки — скрипят панели обшивки, потрескивает торпеда. Но иногда салон наполняется гулом и даже свистом. Откуда он...
 
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