3 привычки, которые внесут больше осознанности в вашу жизнь

Источник материала: Полымя

Живите здесь и сейчас, будьте собой и осознанно воспринимайте свое окружение. Эти 3 привычки помогут вам овладеть собственной жизнью и быть в гармонии с собой.





Начните день спокойными и сосредоточенными

Даже первые моменты дня могут быть нервозными, делая утро серым. Вместо того, чтобы лихорадочно выпрыгивать из постели, когда зазвонит будильник, вам следует уделить время, чтобы сделать три или четыре глубоких вдоха.

Точно так же эффективно сосредотачиваться на ногах, когда они встают с кровати, когда касаются пола. Независимо от того, на чем вы сосредоточены, важно провести первые несколько минут дня с высоким уровнем осознания. Это также означает игнорирование смартфона.

Умейте говорить себе «СТОП!»

На работу, затем по магазинам, и сразу же на встречу с друзьями или семьей … СТОП!

В повседневной жизни многие люди, как правило, напуганы своим ежедневником и позволяют впадать в состояние стресса. Вам следует просто остановиться. Не только с телом, но, прежде всего, головой.

«Не думайте обо всех пунктах в списке дел, просто закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Осознайте свои мысли и чувства и прислушайтесь к себе. Хороший побочный эффект: эта способность останавливаться и возвращаться к своим чувствам снижает риск неосознанных (чрезмерных) реакций в стрессовых ситуациях», — пишет издание Fit For Fan.

Ешьте осознанно

Самый важный шаг в получении большего внимания к еде — внимание к сигналам тела. Это означает: есть только тогда, когда оно просит об этом — этот принцип также называется «интуитивным питанием».

Как только чувство голода нарастает, вы должны устранять отвлекающие факторы в виде работы и экранов. Медленно питаясь, вы будете лучше реагировать на чувство сытости и перестанете есть слишком много. Кроме того, желудок сможет лучше переваривать пищу, если ее хорошо разжевывать.

Источник: medikforum.ru