ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

3 привычки, которые внесут больше осознанности в вашу жизнь

01.02.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Живите здесь и сейчас, будьте собой и осознанно воспринимайте свое окружение. Эти 3 привычки помогут вам овладеть собственной жизнью и быть в гармонии с собой.

3 привычки, которые внесут больше осознанности в вашу жизнь

Начните день спокойными и сосредоточенными

Даже первые моменты дня могут быть нервозными, делая утро серым. Вместо того, чтобы лихорадочно выпрыгивать из постели, когда зазвонит будильник, вам следует уделить время, чтобы сделать три или четыре глубоких вдоха.

Точно так же эффективно сосредотачиваться на ногах, когда они встают с кровати, когда касаются пола. Независимо от того, на чем вы сосредоточены, важно провести первые несколько минут дня с высоким уровнем осознания. Это также означает игнорирование смартфона.

Умейте говорить себе «СТОП!»

На работу, затем по магазинам, и сразу же на встречу с друзьями или семьей … СТОП!

В повседневной жизни многие люди, как правило, напуганы своим ежедневником и позволяют впадать в состояние стресса. Вам следует просто остановиться. Не только с телом, но, прежде всего, головой.

«Не думайте обо всех пунктах в списке дел, просто закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Осознайте свои мысли и чувства и прислушайтесь к себе. Хороший побочный эффект: эта способность останавливаться и возвращаться к своим чувствам снижает риск неосознанных (чрезмерных) реакций в стрессовых ситуациях», — пишет издание Fit For Fan.

Ешьте осознанно

Самый важный шаг в получении большего внимания к еде — внимание к сигналам тела. Это означает: есть только тогда, когда оно просит об этом — этот принцип также называется «интуитивным питанием».

Как только чувство голода нарастает, вы должны устранять отвлекающие факторы в виде работы и экранов. Медленно питаясь, вы будете лучше реагировать на чувство сытости и перестанете есть слишком много. Кроме того, желудок сможет лучше переваривать пищу, если ее хорошо разжевывать.

Источник: medikforum.ru

✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке @GrodnoMediaGroup.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Живите здесь и сейчас, будьте собой и осознанно воспринимайте свое окружение. Эти 3 привычки помогут вам овладеть собственной жизнью и
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси прошел митинг-реквием в честь легендарного танкиста Ази Асланова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика