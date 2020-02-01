В Беларуси прошел митинг-реквием в честь легендарного танкиста Ази Асланова

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошел митинг-реквием в честь 110-летия дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, передает телеканал «МИР 24».

Памятные мероприятия прошли в городе Вилейка, который во время Великой Отечественной освободила танковая бригада Асланова. Первое звание Героя Советского Союза он получил за Сталинградскую битву. Второй раз к званию Героя Асланов был представлен после боев в Латвии. Тогда враг понес огромные потери.

Митинг прошел в рамках мероприятий к 75-летию Победы.

«Есть план, разработанный и утвержденный главами государств Содружества. Он уже реализуется, сегодняшнее мероприятие свидетельство этому. Сделана единая медаль по случаю 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это десятки, сотни мероприятий, которые сегодня реализуются», – рассказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.