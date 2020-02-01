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Майкл Помпео на встрече с Президентом Беларуси: «Надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций»

01.02.2020 14:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, принимая во Дворце Независимости госсекретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Майкл Помпео на встрече с Президентом Беларуси: «Надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций»

Уже известно, что США совсем скоро назначит посла в Беларусь. Связано это прежде всего с желанием как можно эффективнее работать с нашей страной и развивать политический диалог, а в перспективе и экономические проекты. Тем более, неплохая база у нас есть – опыт совместной борьбы с международным терроризмом и трансграничной преступностью.

Александр Лукашенко – Майклу Помпео: Вы приехали в нормальную страну, которая готова работать на стабильность и мир

Кроме того, в Вашингтоне подчеркивают вклад Беларуси в обеспечении стабильности в регионе. Все вышеперечисленное Майкл Помпео называет главным поводом для диалога между нашими странами.

Майкл Помпео на встрече с Президентом Беларуси: «Надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций»

Майкл Помпео, государственный секретарь США:
Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций для того, чтобы Беларусь имела суверенитет и независимость. Я так понимаю, это то, что вы хотите.

Я изучил несколько отчетов по этому вопросу и знаю о длительности истории белорусско-российских отношений. Но мы не говорим о выборе между нами и ими. Мы говорим о дипломатических отношениях.

Майкл Помпео на встрече с Президентом Беларуси: «Надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций»

Майкл Помпео на встрече с Президентом Беларуси: «Надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Майкл Помпео
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, принимая во Дворце Независимости...
 
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