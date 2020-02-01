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Майкл Помпео на встрече с Президентом Беларуси: «Надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, принимая во Дворце Независимости госсекретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже известно, что США совсем скоро назначит посла в Беларусь. Связано это прежде всего с желанием как можно эффективнее работать с нашей страной и развивать политический диалог, а в перспективе и экономические проекты. Тем более, неплохая база у нас есть – опыт совместной борьбы с международным терроризмом и трансграничной преступностью.
Кроме того, в Вашингтоне подчеркивают вклад Беларуси в обеспечении стабильности в регионе. Все вышеперечисленное Майкл Помпео называет главным поводом для диалога между нашими странами.
Майкл Помпео, государственный секретарь США:
Я изучил несколько отчетов по этому вопросу и знаю о длительности истории белорусско-российских отношений. Но мы не говорим о выборе между нами и ими. Мы говорим о дипломатических отношениях.
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Майкл Помпео на встрече с Президентом Беларуси: «Надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций»
Новости Беларуси. Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, принимая во Дворце Независимости...
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