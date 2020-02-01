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Лазовский выиграл «бронзу» Чемпионата мира по биатлону среди юниоров

01.02.2020 14:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лазовский выиграл «бронзу» Чемпионата мира по биатлону среди юниоров
Белорусская федерация биатлона

В швейцарском Ленцерхайде в эти дни проходит Чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров. В копилке сборной Беларуси появилась первая медаль турнира.

Лазовский выиграл «бронзу» Чемпионата мира по биатлону среди юниоров Дмитрий Лазовский стал двукратным чемпионом мира по летнему биатлону

Дмитрий Лазовский стал третьим в спринте среди юниоров и завоевал «бронзу». Наш спортсмен без промахов прошел два огневых рубежа и показал вторую скорость на дистанции. Победителем стал норвежец Вебьорн Серум (0+1), «серебро» у представителя Чехии Якуба Ствртецкого (0+0).

В гонке принимали участие еще три белоруса. Илья Авсеенко (0+0) стал 23-м, Александр Мацкевич (0+1) – 39-м, Кирилл Тюрин (0+2) – 48-м.

Чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров завершится 2 февраля.

 
 
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Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский стал третьим в спринте.
 
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