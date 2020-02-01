Лазовский выиграл «бронзу» Чемпионата мира по биатлону среди юниоров

Источник материала: Аргументы и факты

В швейцарском Ленцерхайде в эти дни проходит Чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров. В копилке сборной Беларуси появилась первая медаль турнира.

Дмитрий Лазовский стал третьим в спринте среди юниоров и завоевал «бронзу». Наш спортсмен без промахов прошел два огневых рубежа и показал вторую скорость на дистанции. Победителем стал норвежец Вебьорн Серум (0+1), «серебро» у представителя Чехии Якуба Ствртецкого (0+0).

В гонке принимали участие еще три белоруса. Илья Авсеенко (0+0) стал 23-м, Александр Мацкевич (0+1) – 39-м, Кирилл Тюрин (0+2) – 48-м.

Чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров завершится 2 февраля.