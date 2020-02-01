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Америка готова дать Беларуси столько нефти, сколько нужно. Главное и смешное со встречи Лукашенко с госсекретарем США

01.02.2020 13:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 1 февраля, госсекретарь США Майкл Помпео с официальным визитом приехал в Минск. Визит такого высокопоставленного американца в Беларусь случился впервые с 1994 года. Как сказал Лукашенко в первые минуты встречи, Помпео приехал в «нормальную страну», которая готова работать на поддержание стабильности в регионе, «рискнул приехать и своими глазами посмотреть, что здесь за диктатура», пишет TUT.by. 

Визит госсекретаря начался с президентского стендапа. Лукашенко решил объяснить Помпео, чем беларуская диктатура отличается от других: «У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу, а я работаю», – заявил Лукашенко. А мы передаем привет всем беларуским продавцам, МЧС, врачам, дворникам и фрилансерам. 

Затем Лукашенко объяснил госсекретарю, почему так рад его видеть: «Во-первых, вы – один из архитекторов современной политики США, так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну. Что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, демократия, много ее, мало и так далее», – сказал Лукашенко.

Потом слово взял Помпео, заговорил о нашем восточном соседе: «У вас длительная история с Россией, и мы не говорим о выборе между нами и ними», – сказал госсекретарь. 

Лукашенко, видимо, решил не терять возможность, и вспомнил о командной работе беларусов и американцев. «И на границе с Беларусью мы вместе задержали преступников, которые перемещали через границу ядерные материалы в сторону Запада. Так что у нас есть небольшая совместная история нашей работы во имя мира на нашей планете и во имя борьбы против распространения ядерного оружия, чему вы сегодня в должности Госсекретаря уделяете много внимания», — сказал Лукашенко. И подметил, что готов обсудить и искренне ответить на все вопросы, «которые сегодня бытуют в истеблишменте США».

Затем Лукашенко и Помпео ушли разговаривать в личный кабинет президента. И закрыли двери. 

Через некоторое время в беларуских СМИ прогремела новость: американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам.  «США хотят помочь Беларуси создать свое суверенное государство и наши производители энергоресурсов готовы обеспечивать вас необходимой нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам. Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно — сказать нам и обратиться к нам, — так сказал госсекретарь США Майкл Помпео. 

 

Новость будет обновлена, как только Лукашенко или Помпео сделают другие заявления. 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Сегодня, 1 февраля, госсекретарь США Майкл Помпео с официальным визитом приехал в Минск. Визит такого высокопоставленного американца в Беларусь случился впервые с...
 
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