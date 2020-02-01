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Преграда коронавирусу: в Беларуси усилили профилактические меры

01.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из Китая в Беларусь должны вернуться около трех тысяч граждан КНР. Это студенты и рабочие, которые ездили домой на время отпуска, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Примерно треть сотрудников китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» – жители Китая. И большинство из них уехали домой на новогодние праздники.

Многим руководство парка уже продлило отпуск, и они останутся в Китае. В середине февраля вернутся примерно 130 человек. Но прежде еще на родине их ждет обязательный 14-дневный карантин. И по приезду в Беларусь он продолжится на территории парка.

«У каждого порядка двух недель будет минимизирован контакт с окружающими. То есть по прибытии основная масса людей останется дома. Кроме того, мы приняли ряд мер по санитарной обработке и офисного здания, и наших производственных помещений, гостиницы на территории парка. Со следующей недели мы открываем фельдшерский пункт, будет работать сотрудник», – рассказал первый заместитель генерального директора компании по развитию индустриального парка Кирилл Коротеев.

Большинство уехавших – строители. Чтобы не отстать от сроков сдачи объектов в «Великом камне», сейчас их заменяют белорусские рабочие.

Меры безопасности усилены и в главной воздушной гавани страны. Двойной контроль: сначала медики проверяют пассажиров на борту самолета, а позже в аэропорту туристы сдают экспресс-тест на коронавирус. Бесплатный анализ предлагают сделать тем, кто долгое время находился в Китае.

«Еще раз повторюсь, что этот вирус малозаразный. И чтобы заразиться, нужно длительное общение. И мы считаем, что данных мер достаточно, чтобы снизить риск завоза в Беларусь вируса. А, если пациент такой появится, то на ранних стадиях у нас получится снизить все риски осложнений», – сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Эти 20 тонн белорусской помощи уже в Китае. На борту военного самолета ИЛ-76 – самое необходимое: антибиотики, средства дезинфекции, перчатки, маски, одноразовая одежда. К вылету в Китай готовятся и белорусские медики – инфекционисты и реаниматологи. Группу возглавит министр здравоохранения.

«Мы ожидаем, что это был лишь первый борт. На 5 февраля мы направили запрос, чтобы прилетел второй борт. Больных нет на данный момент. Два человека вчера обратились с просьбой выехать из Уханя. В настоящее время мы прорабатываем с другими странами возможности авиатранспортировки с теми странами, которые направляют свои борты в Ухань для вывоза своих граждан», – заявил чрезвычайный и полномочный посол Кирилл Рудый.

Сколько белорусов сейчас находятся в Китае, сказать невозможно. Кто-то едет индивидуально, кто-то организованными группами. Тем временем некоторые турфирмы приостановили поездки в Китай. Уже есть пять официальных заявлений об аннулировании туров.

«Те единичные случаи аннулирования путевок и возврата денег рассматриваются у нас персонально. И однозначно они будут рассмотрены в сторону человека», – рассказал заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

Белорусам временно рекомендуют отказаться от путешествий в Китай. Но запретить поездки можно только после рекомендаций ВОЗ. Пока их не было.

Вакцины от коронавируса по-прежнему нет, ученые продолжают работать. Но тем временем постепенно растет число тех, кто сумел справиться с болезнью и выздороветь.



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Несколько дней назад из Минска в Пекин вылетел борт с гуманитарным грузом. В Китай отправили около 20 тонн лекарств и медицинских изделий.
 
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