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Преграда коронавирусу: в Беларуси усилили профилактические меры
01.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из Китая в Беларусь должны вернуться около трех тысяч граждан КНР. Это студенты и рабочие, которые ездили домой на время отпуска, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Примерно треть сотрудников китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» – жители Китая. И большинство из них уехали домой на новогодние праздники.
Многим руководство парка уже продлило отпуск, и они останутся в Китае. В середине февраля вернутся примерно 130 человек. Но прежде еще на родине их ждет обязательный 14-дневный карантин. И по приезду в Беларусь он продолжится на территории парка.
Большинство уехавших – строители. Чтобы не отстать от сроков сдачи объектов в «Великом камне», сейчас их заменяют белорусские рабочие.
Эти 20 тонн белорусской помощи уже в Китае. На борту военного самолета ИЛ-76 – самое необходимое: антибиотики, средства дезинфекции, перчатки, маски, одноразовая одежда. К вылету в Китай готовятся и белорусские медики –
«Мы ожидаем, что это был лишь первый борт. На 5 февраля мы направили запрос, чтобы прилетел второй борт. Больных нет на данный момент. Два человека вчера обратились с просьбой выехать из Уханя. В настоящее время мы прорабатываем с другими странами возможности авиатранспортировки с теми странами, которые направляют свои борты в Ухань для вывоза своих граждан», – заявил чрезвычайный и полномочный посол Кирилл Рудый.
Белорусам временно рекомендуют отказаться от путешествий в Китай. Но запретить поездки можно только после рекомендаций ВОЗ. Пока их не было.
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Несколько дней назад из Минска в Пекин вылетел борт с гуманитарным грузом. В Китай отправили около 20 тонн лекарств и медицинских изделий.
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