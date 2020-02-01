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Владимир Макей: Мы будем делать всё для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 февраля состоялась встреча Александра Лукашенко и государственного секретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После протокольной части зал переговоров покинула не только пресса.
Белорусский лидер и госсекретарь продолжили беседу за закрытыми дверями в личном кабинете Президента. В пресс-центре почти два часа результатов переговоров ждали более восьми десятков представителей СМИ: белорусских, российских, американских.
Интерес к встрече – небывалый. Брифинг по итогам разговора начали с вопроса по урегулированию конфликта в Украине.
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Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
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Владимир Макей: Мы будем делать всё для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины
Новости Беларуси. 1 февраля состоялась встреча Александра Лукашенко и государственного секретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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