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Команда Президента победила хоккеистов Гомельской области в матче любительского турнира

01.02.2020 16:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предварительный раунд XIII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз поединок состоялся на площадке «Олимпик Парка».

Команда Президента победила хоккеистов Гомельской области в матче любительского турнира

Команда Президента победила хоккеистов Гомельской области в матче любительского турнира

Команда Президента победила хоккеистов Гомельской области в матче любительского турнира

Команда Президента победила хоккеистов Гомельской области в матче любительского турнира

Клюшки скрестили лидеры турнира – дружина Президента Беларуси и команда Гомельской области, которая пока закрывает сильнейший квартет в протоколе. Матч проходил при полных трибунах и уже со старта зрители смогли лицезреть ряд красивейших комбинаций и результативных взятий ворот. Собственно в таком высоком темпоритме прошла вся игра.

Итоговый счет – 12:4, и вновь команда главы государства праздновала победу. Лучшими в матче признаны Денис Курдеко и Александр Полещук.

Команда Президента победила хоккеистов Гомельской области в матче любительского турнира

Степан Пономарев, нападающий команды Президента Республики Беларусь:
Чем больше голов в игре, тем интереснее болельщикам. Они ведь приходят посмотреть не на счет 0:0. Правильно? А посмотреть, как мы держим шайбу, как мы бросаем.

Я не разделяю соперников – так же, как и все бывшие профессиональные хоккеисты – на слабых и сильных. Соперника слабого не бывает – надо уважать соперника.

Команда Президента победила хоккеистов Гомельской области в матче любительского турнира

Евгений Летов, защитник команды Гомельской области:
Четверка постоянно команд, борющихся за плей-офф, она меняет. Я еще не наигрался, поэтому мне доставляет это удовольствие.

Следующий поединок состоится через неделю – 8 февраля – в Шклове, где встретятся Могилевская и Витебская дружины, замыкающие турнирную таблицу соревнований. Плей-офф стартует 28 марта, а победитель 13-х соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба определится в середине апреля.

Команда Президента победила хоккеистов Гомельской области в матче любительского турнира

Команда Президента победила хоккеистов Гомельской области в матче любительского турнира

Команда Президента победила хоккеистов Гомельской области в матче любительского турнира

Люди в материале: Степан Пономарев, Евгений Летов
 
 
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Новости Беларуси. Предварительный раунд XIII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба в...
 
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