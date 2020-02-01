Анатолий Ярмоленко и Лев Лещенко выступят в Гродно и Лиде в честь 75-летия Победы

Источник материала: Вороновская газета

Гродно и Лиде в честь 75-летия Победы " width="599" height="363">



Заслуженные артисты Беларуси и России Анатолий Ярмоленко и Лев Лещенко, песни которых, бесспорно, знает не одно поколение слушателей, планируют гастрольный тур в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «День Победы», который исполняется в Беларуси каждое 9 Мая во всех уголках странах, прозвучит вживую. Артисты также исполнят известные фронтовые песни и композиции, посвященные двум странам и народам.

Анатолия Ярмоленко и Льва Лещенко связывает давняя дружба, они уже не раз пели дуэтом. В минувшем году на празднике «Александрия собирает друзей» исполнили песню «Родная земля» и тогда же анонсировали свой большой гастрольный тур по городам Беларуси и России, отметив, что это будут не просто концерты, а настоящие вечера песни и дружбы.

– Мой друг Толя Ярмоленко (создатель, солист и руководитель белорусского ансамбля «Сябры». — авт.) предложил провести в следующем году большую серию концертов в городах Беларуси, посвященную 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Безусловно, полностью поддержал предложение, – рассказывал журналистам Лев Лещенко.

И вот уже в этом году анонсированные выступления станут реальностью. В Гродненской области организатором мероприятий концертного тура, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выступает Гродненская областная филармония.

Концерты известных артистов пройдут в Гродно и Лиде. 11 мая услышим их в областной филармонии, а в Ледовом дворце Лиды – 12 мая.

Татьяна МОСТОВСКАЯ https://grodnonews.by/