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Как строят метро в Минске: «Была когда-то здесь деревня Ковальская Слобода. Кузнецы жили. Я при разработке грунта находил подковы

01.02.2020 16:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сегодня столичный метрополитен представляет собой две линии. Первая – Московская. Она насчитывает 15 станций и общая её протяженность более 19 км. Автозаводская линия – это 18 км и 14 станций. Как идет строительство минского метро, рассказываем в программе «Большой город».

Как строят метро в Минске: «Была когда-то здесь деревня Ковальская Слобода. Кузнецы жили. Я при разработке грунта находил подковы

С вводом новой третьей линии метро общая длина подземки составит почти 55 километров.

Четыре красные звезды, украшающие механизированный щит, символизируют количество пройденных тоннелей. В общей сложности «Алеся» преодолела расстояние в 5 километров: соединила станцию «Вокзальная» с «Юбилейной» и «Ковальской Слободой». Скоро к достигнутым цифрам добавится ещё почти 2 километра правого тоннеля от «Аэродромной» до «Слуцкого гостинца». Завершить проходку планируют в июле-августе. После чего «Алеся» пойдёт в обратную сторону, сооружая параллельный тоннель.

Как строят метро в Минске: «Была когда-то здесь деревня Ковальская Слобода. Кузнецы жили. Я при разработке грунта находил подковы

Как строят метро в Минске: «Была когда-то здесь деревня Ковальская Слобода. Кузнецы жили. Я при разработке грунта находил подковы

Александр Ободов, директор тоннельного отряда №1 УП «Минскметрострой»:
Мы находимся при старте «Алеси» на перегоне, который для нас, наверное, будет несколько нов, потому что на этом перегоне будет участок очень обводнённых грунтов. Это река Лошица. Забой машины будет идти полностью в воде. Поэтому, наверное, здесь будут приниматься, выполняться какие-то мероприятия по отводу воды, чтобы минимизировать сложности при проходке. Даже несмотря на то, что машина механизированная, в воде идти будет тоже непросто. Машина позволяет работать безопасно, потому как забой закрыт протером, непосредственного контакта у рабочих нет. И плюс ко всему – производительность машины: если немеханизированный щит мог проходить 3 метра в сутки, то эта машина проходит сейчас на данный момент 12 метров в сутки.

Как строят метро в Минске: «Была когда-то здесь деревня Ковальская Слобода. Кузнецы жили. Я при разработке грунта находил подковы

«Аэродромная» 5-я станция третьей линии метро. Сейчас здесь устанавливают монолитные железобетонные конструкции в вестибюле и на платформе. Она вместе с «Неморшанским садом» и «Слуцким гостинцем» входит во вторую очередь строительства. По планам их откроют к 2023 году. Сейчас все работы сконцентрированы на первой очереди. Премьерные четыре станции третьей ветки «Юбилейная Площадь», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода» примут первых пассажиров к 3 июля.

Как строят метро в Минске: «Была когда-то здесь деревня Ковальская Слобода. Кузнецы жили. Я при разработке грунта находил подковы

Платформа станции «Ковальская Слобода». Сегодня ее готовность составляет 90%. Черновая отделка объекта уже завершена. Сейчас здесь занимаются установкой стоек для дверей автоматического закрытия, которые должны снизить риск падения на железнодорожные пути.

Работа по установке дверей трудоёмкая. Одна такая конструкция без стекла весит 200 килограммов. На платформе их будет столько же, сколько дверей в вагонах. На станции сейчас проводят пусконаладочные работы, гранит на платформе уложен полностью. Специалисты монтируют подвесные потолки. Совсем скоро начнется отделка.

Как строят метро в Минске: «Была когда-то здесь деревня Ковальская Слобода. Кузнецы жили. Я при разработке грунта находил подковы

Владимир Кузнецов, мастер участка №11 УП «Минскметрострой»:
Я эту станцию начинал, я ее и закончу. Была когда-то здесь деревня Ковальская Слобода. Кузнецы здесь жили. Здесь будут подвесные кованые светильники. Само кованое будет и название станции. Я даже при разработке грунта находил подковы.

Как строят метро в Минске: «Была когда-то здесь деревня Ковальская Слобода. Кузнецы жили. Я при разработке грунта находил подковы

Как строят метро в Минске: «Была когда-то здесь деревня Ковальская Слобода. Кузнецы жили. Я при разработке грунта находил подковы

Первые четыре станции – на финальной стадии строительства. На «Вокзальной» предстоит сделать врезку для соединения с «Площадью Ленина». Будут установлены эскалаторы и траволаторы. На неделе здесь уже поставили металлические ограждения для строительства пешеходного тоннеля.

Как строят метро в Минске: «Была когда-то здесь деревня Ковальская Слобода. Кузнецы жили. Я при разработке грунта находил подковы

Известно, что в конце марта метростроевцы планируют соединить пешеходным тоннелем станцию «Фрунзенская» Автозаводской линии с «Юбилейной площадью» Зеленолужской линии. В этот период также строители намерены связать между собой пути существующей и новой линии. Что потребует закрыть для эксплуатации участок метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» примерно на неделю. Каждая новая станция будет отличаться своим стилем. Проекты необычные. Осталось дождаться лета и оценить подземку изнутри.

Люди в материале: Александр Ободов, Владимир Кузнецов
 
 
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Сегодня столичный метрополитен представляет собой две линии. Первая – Московская. Она насчитывает 15 станций и общая её протяженность более 19 км. Автозаводская...
 
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