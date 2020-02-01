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Как строят метро в Минске: «Была когда-то здесь деревня Ковальская Слобода. Кузнецы жили. Я при разработке грунта находил подковы
Источник материала: СТВ
Сегодня столичный метрополитен представляет собой две линии. Первая – Московская. Она насчитывает 15 станций и общая её протяженность более 19 км. Автозаводская линия – это 18 км и 14 станций. Как идет строительство минского метро, рассказываем в программе
Четыре красные звезды, украшающие механизированный щит, символизируют количество пройденных тоннелей. В общей сложности «Алеся» преодолела расстояние в 5 километров: соединила станцию «Вокзальная» с «Юбилейной» и «Ковальской Слободой». Скоро к достигнутым цифрам добавится ещё почти 2 километра правого тоннеля от «Аэродромной» до «Слуцкого гостинца». Завершить проходку планируют в июле-августе. После чего «Алеся» пойдёт в обратную сторону, сооружая параллельный тоннель.
«Аэродромная» – 5-я станция третьей линии метро. Сейчас здесь устанавливают монолитные железобетонные конструкции в вестибюле и на платформе. Она вместе с «Неморшанским садом» и «Слуцким гостинцем» входит во вторую очередь строительства. По планам их откроют к 2023 году. Сейчас все работы сконцентрированы на первой очереди. Премьерные четыре станции третьей ветки – «Юбилейная Площадь», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода» примут первых пассажиров к 3 июля.
Работа по установке дверей трудоёмкая. Одна такая конструкция без стекла весит 200 килограммов. На платформе их будет столько же, сколько дверей в вагонах. На станции сейчас проводят пусконаладочные работы, гранит на платформе уложен полностью. Специалисты монтируют подвесные потолки. Совсем скоро начнется отделка.
Первые четыре станции – на финальной стадии строительства. На «Вокзальной» предстоит сделать врезку для соединения с «Площадью Ленина». Будут установлены эскалаторы и траволаторы. На неделе здесь уже поставили металлические ограждения для строительства пешеходного тоннеля.
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Как строят метро в Минске: «Была когда-то здесь деревня Ковальская Слобода. Кузнецы жили. Я при разработке грунта находил подковы
Сегодня столичный метрополитен представляет собой две линии. Первая – Московская. Она насчитывает 15 станций и общая её протяженность более 19 км. Автозаводская...
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