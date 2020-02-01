Компания ASBIS купила долю в беларусском стартапе Clevetura за 584 тыс. долларов

Сумма сделки – 584 тысячи долларов, говорится в пресс-релизе Asbis.





Clevetura в 2019 году представила первую в мире интуитивную клавиатуру Click&Touch. В клавиши клавиатуры встроены сенсоры. Клавиатура распознает касания, нажатия и жесты. Она вышла на рынок под брендом Prestigio.





Сейчас Clevetura работает над клавиатурами нового поколения, которые смогут использоваться в ноутбуках, планшетах, iPad и телевизорах.









Гендиректор и председатель совета директоров ASBIS Сергей Костевич отмечает, что первые месяцы продаж клавиатуры идут успешно, продукт популярен среди индивидуальных клиентов и производителей IT-продуктов. «Инвестиция отвечает стратегическому развитию ASBIS не только в сфере дистрибуции, но и в сфере разработки и производства инновационных IT-технологих», – заявил он.





ASBIS является дистрибутором продуктов Prestigio, Canyon, Atlantech. Компания зарегистрирована на Кипре и имеет офисы в 26 странах. В 2018 году выручка компании составила 2,1 млрд долларов.



