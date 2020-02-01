Помпео: В ближайшее время США назначат посла в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Скоро Соединенные Штаты назначат посла в Беларуси, заявил госсекретарь США Майк Помпео на встрече с президентом Александром Лукашенко. В последние годы американские интересы в Минске представлял временный поверенный, напоминает телеканал «МИР 24».

«Во-первых, вы один из архитекторов современной политики в США. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей в отношениях между Беларусью и США рискнули приехать в Минск и посмотреть на нашу страну: что тут за люди, какая тут «диктатура» и демократия», – сказал Лукашенко.

«Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций для того, чтобы Беларусь имела суверенитет и независимость. Я так понимаю, это то, что вы хотите. Я изучил несколько отчетов о ваших взаимоотношениях с Россией. Мы не говорим о выборе между нами и ими, мы говорим о дипломатических отношениях. В ближайшее время мы назначим посла, он будет здесь», – заявил государственный секретарь США.