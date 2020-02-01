Из-за бездомных собак дети залазят на деревья: что происходит в Ивацевичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Проблема есть, но она характерна для многих небольших городов с частным сектором, где люди берут собак, а потом выпускают погулять и забывают о питомце, говорят в местном райисполкоме и добавляют, что нашли решение.





"Если честно, я хожу с шокером. Из-за собак. Иду утром на работу, рядом едет машина, а они срываются и прямо на машину прыгают… И да, я применяла шокер, отпугивала их", – рассказывает жительница Ивацевичей Тамара Зиноновна.

Педагог из местной школы Елена говорит, что сама от собак не страдала, но несколько раз видела, как дети прячутся от собак на деревьях.

"Своими глазами видела: целая стая собак шла, и дети побросали портфели, залазили на дерево. Да и люди жалуются: я в школе работаю учителем и слышу, что дети боятся ходить, и родители их встречают. Именно из-за собак", – признается Елена.

Один из таких эпизодов – дети на дереве, а внизу стая собак – попал в объектив неизвестного фотографа. Снимок попал в сеть и спровоцировал в городе очередной виток дискуссии: что делать с собаками? Одни начали требовать крови, другие – системного решения проблемы: обязательного чипирования всех домашних питомцев, стерилизации и создания приюта для бездомных.





© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

После того как это фото попало в сеть, начался очередной виток дискуссии: что делать с бездомными собаками?

О том, откуда берутся на улице стаи собак и что с ними делать, Sputnik поговорил с руководством исполкома и неравнодушными горожанами, готовыми помочь с решением проблемы.

Откуда все эти собаки

Сколько конкретно собак бегает сейчас по улицам Ивацевичей, никто сказать не может. Более того, совершенно невозможно сказать, что это за собаки – бездомные или просто вышли, точнее, были отпущены своими хозяевами погулять.





© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Сколько бездомных животных в Ивацевичах – никто не знает

"Не буду юлить и говорить, что не-не-не, такого не было, чтобы жаловались. Конечно, были обращения. Да, есть определенная проблема с этими собаками. Но эта проблема же создана людьми. Каждый хочет иметь собачку, потом он наигрался и выпустил ее погулять, совершенно не думая, что она может навредить", – говорит зампред Ивацевичского исполкома Олег Ровченя.





© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Зампред Ивацевичского исполкома Олег Ровченя признает: обращения были, проблема есть, но отчасти она создана самими людьми

Кроме того, многие из жалости начинают подкармливать собак. Собаки привыкают, ждут внимания и, бывает, злятся, если о них забывают.

Как итог – разговоры о том, что развелось много собак, и звонки в коммунальную службу. Последний раз звонили на минувшей неделе.

"Обращения периодически поступают. Но это не говорит о том, что это именно бездомные собаки. Бездомных, может, десяток наберется. Остальные – это собаки, у которых есть хозяева. Это те собаки, которые где-то сорвались с цепи. Есть же определенный период времени, когда они собираются, скажем так, возле своих дам. Поэтому, я думаю, львиная доля обращений касается не бездомных животных. Большая часть – это животные, у которых имеются хозяева", – говорит гендиректор Ивацевичского ЖКХ Александр Кисель.





© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Бездомных, может, десяток наберется, у большей части животных есть хозяева, считает гендиректор Ивацевичского ЖКХ Александр Кисель

К слову, собака с той фотографии раздора с детьми на березе, скорее всего, была домашней, говорит Оксана. Оксана живет в Ивацевичах и вместе с единомышленницами пытается хоть как-то минимизировать проблему.

Их четверо – девушек, которые собирают бородяжек и по возможности пытаются их пристроить. Если не получается, хотя бы стерилизуют, чтобы "барышни" в интересный период не собирали вокруг себя стаи. Под березой, на которую забрались дети, сидела как раз такая компания.





© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Несколько девушек собирают бродячих собак, стараются их пристроить, если не получается – стерилизуют

"Я ее забрала. При том, что раньше я эту собаку не видела, она спокойно за мной пошла. Мальчик шел в школу, еще восьми утра не было, она бежала за ним. Хотела играть, а мальчик испугался. Я ему сказала: "Иди, а я заберу собаку", и увела. Она пошла, и за ней три больших кобеля. В итоге собаку забрала к себе в квартиру, отнесла домой, она была совершенно никакая. До обеда просто лежала… Сейчас она в деревне на передержке", – рассказывает Оксана.

"Отстрел" не работает

Усыпление собак на улице, которое до недавнего времени практиковали в Ивацевичах, не работает, полагают девушки-волонтеры. Ну, вот, хорошо: весь декабрь "стреляли" собак, а люди по-прежнему жалуются.





© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Весь декабрь собак усыпляли на улицах, но жалобы продолжают поступать

Кроме того, неизвестно, что более травматично для детей – испугаться и залезть на дерево или наблюдать, как подстреленная дротиком с усыпляющим веществом собака ищет, куда бы спрятаться, и порой умирает на глазах прохожих, рассуждают волонтеры. Оксана показывает фотографию собаки, которую она вместе со школьниками пыталась спасти прошлой зимой – в нее попали три иголки.

"Одна иголка в шее, одна в задней лапе и одна, по-моему, в передней. Мы выдирали эти иголки, и дети выдирали… Это же все делалось, когда дети шли из школы… Эта волна пошла еще и из того, что это все делалось днем", – рассказывает Оксана.

Собаку они тогда с детьми спасли: иголки достали и отпоили. А вот другому псу помочь не смогли. Он умер и некоторое время лежал на улице.





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Эту собаку Оксана со школьниками спасла прошлой зимой: иголки достали, животное отпоили

"Ну нет такой системы работы с собаками, что взял, выстрелил, и она тут же уснула. Такого нет. Она может еще квартал-два пробежать. Потом по звонку выезжали рабочие и их собирали. Может, где-то спряталась, может, не нашли – я не исключаю таких вариантов. Но в основном все собаки, которые были усыплены, они собирались", – комментирует упреки волонтеров гендиректор ЖКХ.

До недавнего времени команда Александра Киселя выезжала на охоту каждую неделю. Предварительно составлялся график, его публиковали в местной газете, чтобы горожане успевали взять на цепь или закрыть своих домашних питомцев, и ехали.





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Раньше команда Александра Киселя регулярно выезжала "на охоту", но после проверки Брестской прокуратуры это делать перестала

"Выезжали раз или два в неделю и работали там, где были стаи собак. Кроме того, были обращения, на них мы тоже реагировали и еще раз – два раза в месяц выезжали по этим звонкам. Вот, например, звонили с санэпидемстанции, что у них на территории был укушен человек. Мы выезжали, зачищали территорию. Но, бывало, приедешь, а там никого нет – это ж собаки, они же не сидят и не ждут. Они эту машину видят, сразу утекают", – рассказывает Александр Кисель.

Как "утекают" собаки, завидев наведенное на них "оружие", корреспонденты Sputnik смогли убедиться собственными глазами. Попыталсиь сфотографировать мирно отдыхающую компанию из 6-7 собак, но успели поймать в кадре лишь несколько. Остальные, поджав хвосты, удрали.





© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Едва заметив объектив фотокамеры, собаки удрали: из мирно отдыхавших 6-7 животных в кадр попало лишь три

Последние несколько недель Ивацевичское ЖКХ – с подачи Брестской прокуратуры – на "охоту" не ездит. Прокуратура , проверив методы работы с безнадзорными животными, напомнила, что такой отсрел незаконен. Волонтеры говорят, что в прокурату не обращались, но поддерживают это решение и готовы помогать власти в решении проблемы.

Будут строить передержку

Районному бюджету теперь в срочном порядке нужно искать средства для строительства передержки для бездомных животных. По закону, собак нужно не отстреливать на улицах, а изымать и размещать минимум на пять дней во временном пункте содержания – так называемой передержке.





© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Местные охотно подкармливают животных: кот вольготно устроился на территории школы

Если за это время не найдется хозяин – старый или новый – собак будут усыплять. Но уже по закону – не на улице на глазах у всех, а в специально оборудованном месте.

"Мы просчитали, во что это будет выливаться для района. Это серьезная стоимость. Но мы готовы участвовать. Мы уже определили место для организации питомника-передержки. Сейчас разбираемся с кормлением и ветуслугами…" – говорит заместитель председателя Ивацевичского райисполкома Андрей Регес.





© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Место для питомника-передержки уже нашли, известно и во сколько обойдется его строительство

Еще предстоит переучить коммунальщиков – не усыплять, а ловить псов – и оснастить их. Переоборудовать машину.

"Сейчас мы совсем прекратили поездки. Усыплять – это противозаконно. А для отлова – нет оборудования. Люди не обучены. Чтобы я человека послал отлавливать собаку, я его должен по технике безопасности обеспечить петлями, кольчугами, оборудовать клетками автомобиль и так далее", – говорит гендиректор Ивацевичского ЖКХ Александр Кисель.

И хоть пока коммунальщики не готовы к работе по новым правилам, двигаться в этом направлении в Ивацевичах намерены.

"В итоге мы придем к нормальному цивилизованному решению", – заверяет зампред исполкома Регес и надеется, что первых постояльцев передержка сможет принять уже в феврале.

А что до этого времени будет происходить с собаками на улицах – не станет ли их еще больше, а горожанам страшнее? Нет, заверяют в исполкоме.

"Не надо думать, что собаки на улицах могут выдохнуть. Не могут. Это контролируемый процесс. Если какое-то животное будет создавать угрозу, то, соответственно, они будут усыплены. Служба в любом случае работает. Все под контролем. Если человек звонит и плачет в трубку, включается ЖКХ и решает вопрос", – говорит зампред Ивацевичского исполкома Олег Ровченя.





© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

В исполкоме заверяют: бездомных животных на улицах больше не станет

В этом проекте властям по мере сил готовы содействовать волонтеры – помогать с питанием, чтобы продлить срок нахождения собак на передержке и увеличить их шансы найти новых хозяев. Это, конечно, не совсем то решение вопроса, на которое они рассчитывали, но однозначно – маленькая победа.

Что делать с людьми

Но отлов, равно как и отсрел собак, принципиально проблему не решит, об этом говорят и волонтеры, это понимают и чиновники. Надо что-то делать с людьми.

"На территории ветлечебницы есть собака, сука. Она там давно живет, ее кормят работники ветлечебницы, и она бесконечно приводит щенков. Недавно снова было – их просто выбрасывают в город. Волонтеры попытались их попристраивать, кто по деревням, кто что… Ее никто не простерилизовал и не собирается… Хотя они могли бы, но никто этим не занимается. Я уже сама собиралась нести им туда эти деньги", – обращается к представителям исполкома Светлана.





© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

У Светланы две свои собаки, но и бездомных она без внимания не оставляет: недавно за свои деньги стерилизовала уже пятую бродяжку

Она тоже волонтер, хозяйка двух джек-расселов и, похоже, уже постоянный клиент ветлечебницы – недавно стерилизовала за свои деньги уже пятую бродяжку. Зачем она это делает? Да потому что такая собака уже не соберет вокруг себя нервных кавалеров, а значит, на улицах города не появится еще одна опасная стая.

В исполкоме пообещали решить вопрос с бродяжкой у ветлечебницы. А заодно заверили, что в принципе намерены серьезно заняться информационной работой с населением.

"Будем заострять эти вопросы и в организациях, и на предприятиях: если на территории есть собака, то она должны быть зарегистрирована, чтобы она не бегала и не кусала за ноги за руки посетителей… А то я могу пару примеров привести, где сторожа кормят собак, чтоб самим потом можно было ночью отдохнуть, а собака бегала и охраняла", – рассказывает Андрей Регес.





© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Местные власти намерены провести разъяснительную работу – и с детьми, и со взрослыми, рассказал зампред исполкома Андрей Регес

Такую же работу проведут и детьми: чтобы не подкармливали бродяжек.

"Потому что, кто кормит, того они любят. И того же кусают, всякое же бывает… Вот у нас было в конце года, звонит одна дама и говорит: "Не трогайте собак, я грудью стану", а через несколько дней перезванивает и жалуется, просит "застрелите эту собаку". Так что будет разъяснительная работа. И с детьми, и со взрослыми", – заверяет зампред исполкома.

Власти даже готовы идти на более жесткие меры – штрафовать в случае нарушения закона о содержании животных, но при этом признаются, что в случае бродяжек доказать, что именно этот человек выгнал эту собаку на улицу, будет непросто, если собака не чипирована. Финансовое воздействие на безответственных взрослых, убеждены волонтеры, лучше всего помогло бы решить проблему пугающих стай собак на улице.

"Мне кажется, должны обязать людей хотя бы стерилизовать собак. Пришла во двор комиссия: "Вот, у тебя есть собака. Она стерилизованная? Нет?" – выписали штраф. Должна быть обязательная стерилизация. Тогда не будет бродячих собак. Или, по крайней мере, их будет в разы меньше", – подводит итог волонтер Евгения.





© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

Из всех укушенных в прошлом году в Ивацевичском районе, по данным местной райбольницы, от бездомных собак пострадали лишь 15%

К слову, из всех укушенных в прошлом году в Ивацевичском районе, лишь 15%, по данным местной райбольницы, пострадали от бездомных собак. В подавляющем большинстве случаев люди страдали от домашних собак и кошек.