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137 стран определили, как нужно поделить налог на прибыль глобальных компаний

01.02.2020 18:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Технологические гиганты будут платить налог на прибыль даже в тех странах, где нет их представительств


Фото: "Укринформ"

Страны, уже присоединившихся к плану BEPS (по борьбе с размыванием налоговой базы), договорились, как менять налогообложение таких международных корпораций, которые аккумулируют прибыль в странах с низкими налогами на иностранный капитал и тем самым экономят на налогах. В первую очередь, это такие технологические гиганты как Google, Apple,  Facebook, Amazon и др.

Такое заявление от имени 137 стран опубликовала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет focus.ua
Страны одобрили подход, который ОЭСР предложила в октябре 2019 года: обязать компании платить налоги в странах, где они получают прибыль, а не только по месту их регистрации. В цифровую эпоху распределение налоговых прав и налогооблагаемой прибыли больше не может ограничиваться исключительно ссылкой на физическое присутствие, говорится в опубликованном заявлении. 

Если у компании есть "устойчивый и значимый" бизнес в стране, то часть налога на прибыль она должна оставлять в ней, даже если работает через независимых дистрибьюторов. Как именно рассчитать такой налог, ОЭСР не указывает. При этом для небольших стран, где компании ведут бизнес без представительств, организация предлагает ввести минимальный фиксированный уровень налога. 


Достигнутая договоренность – важный шаг, отмечено в сообщении ОЭСР, потому что государства наконец согласовали, какой именно подход применять. Ранее обсуждались три возможных варианта.

"Как никогда важно, чтобы страны решали налоговые проблемы, связанные с цифровизацией экономики, и единственный эффективный способ сделать это – продолжать продвигаться к многостороннему решению на основе консенсуса для пересмотра международной налоговой системы", – сказал генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа.

Состояние работы над новым принципом налогообложения будет представлено генсеком ОЭСР на ближайшей встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран G20, которая состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 22-23 февраля.
 
 
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Технологические гиганты будут платить налог на прибыль даже в тех странах, где нет их представительств
 
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