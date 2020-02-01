Лидские пограничники примут участие в эстафете Победы

Источник материала: Lida.Info





В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пограничники стран СНГ проведут эстафету Победы вдоль внешних границ государств содружества. На участке Лидского пограничного отряда мероприятия пройдут с 10 по 11 февраля.

Стартует эстафета 5 февраля в Бресте и Мурманске. Для ее прохождения были собраны специальные эстафетные группы, состоящие из представителей пограничных ведомств, ветеранских организаций и общественных объединений.

Символ эстафеты Лидские стражи границы встретят 10 февраля в Заболотской средней школе. Затем он проследует по подразделениям границы, в каждом из которых будет организован торжественный митинг. В 12:30 митинг и возложение цветов пройдет у Памятника неизвестному солдату на центральной площади г.п. Вороново. В Лиду на Курган Бессмертия символ эстафеты прибудет в 16 часов. Здесь также состоятся торжественные мероприятия.

11 февраля в 10 утра в н.п. Трабы эстафета будет передана представителям Сморгонской погрангруппы. Завершится памятный марафон 28 мая, в День пограничника, у мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду в Москве, сообщает пресс-служба Лидского пограничного отряда.