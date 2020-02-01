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Китай отменил пошлины на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости мира. Китай отменил пошлины и налоги на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране число умерших уже превысило 300 человек. Заразились почти 12 тысяч.
Постоянно расширяется география стран, где зафиксирован коронавирус. Первый случай заболевания подтвержден в Швеции. Сегодня, 1 февраля, Вьетнам полностью приостановил авиасообщение с Китаем.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения
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Новости мира. Китай отменил пошлины и налоги на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране...
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