Китай отменил пошлины на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом

Источник материала: СТВ

Новости мира. Китай отменил пошлины и налоги на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране число умерших уже превысило 300 человек. Заразились почти 12 тысяч.

ВОЗ предупреждает: коронавирус могут завезти в любую страну

Постоянно расширяется география стран, где зафиксирован коронавирус. Первый случай заболевания подтвержден в Швеции. Сегодня, 1 февраля, Вьетнам полностью приостановил авиасообщение с Китаем.



