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Китай отменил пошлины на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом

01.02.2020 18:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Китай отменил пошлины и налоги на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране число умерших уже превысило 300 человек. Заразились почти 12 тысяч.

ВОЗ предупреждает: коронавирус могут завезти в любую страну

Постоянно расширяется география стран, где зафиксирован коронавирус. Первый случай заболевания подтвержден в Швеции. Сегодня, 1 февраля, Вьетнам полностью приостановил авиасообщение с Китаем.

Китай отменил пошлины на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом

Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Многих интересовал вопрос – передается ли коронавирус с письмами и посылками. ВОЗ в своем Twitter ответила, что новый вирус так долго на объектах не живет, поэтому любители китайских магазинов могут не волноваться.

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Новости мира. Китай отменил пошлины и налоги на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране...
 
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