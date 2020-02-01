«Шахтер» обыграл «Ахмат» на турецком сборе

Источник материала: Tut.by

Солигорский «Шахтер», находящийся на турецком сборе, провел третий спарринг года и обыграл «Ахмат» со счетом 3:1.



Фото: «Шахтер»

Уже на четвертой минуте игрок «Шахтера» Александр Булычев открыл счет в матче — 1:0. В дальнейшем «горняки» имели преимущество.

На 21-й минуте Дмитрий Подстрелов мог увеличивать преимущество, но вратарь грозненцев перевел мяч в перекладину. Уже через девять минут полузащитник поучаствовал-таки в голевой атаке, сделав ассист на Георгия Диасамидзе.

У «Ахмата» в первом тайме же можно вспомнить неплохую попытку издали — Павел Чесновский уверенно отвел эту угрозу. За пару минут до окончания первой половины Сергей Баланович схлопотал вторую желтую карточку и покинул поле. Вместо него на поле появился Аздрен Лулаку — по договоренности между клубами подобное разрешалось.

А вот второй тайм стартовал уже с гола «Ахмата»: мяч после добивания оказался в воротах, вышедшего после перерыва Фильцова. Полевые игроки в полном составе поменялись по истечении 58 минут матча.

Ход встречи же остался тем же: наша команда владела преимуществом и атаковала. Это давление позволило заработать пенальти, который на 77-й минуте матча бильярдным ударом реализовал Дарко Бодул.

Шахтер: Чесновский (Фильцов, 46), Бурко (Сотников, 59), Политевич (Хадаркевич, 59), Сачивко (Ламбулич, 59), Матвейчик (к) (Антич, 59), Кендыш (Сзоке, 59), Булычев (Бодул, 59), Баланович (Лулаку, 43), Диасамидзе (Вишняков, 59), Подстрелов (Хващинский, 59), Шиндагоридзе (Козел 59).

Голы: 1:0 — Булычев (4, пас — Баланович). 2:0 — Диасамидзе (30, пас — Подстрелов). 2:1 — А. Кадыров (47). 3:1 — Бодул (77, с пенальти).

Напомним, в первом спарринге «Шахтер» обыграл сербский «Спартак» — 2:0, а во втором уступил польскому «Пясту» — 0:2.

4 февраля завершится программа спаррингов матчем с ФК «Вележ» (Босния и Герцеговина).

Как изменился «Шахтер» в межсезонье

Солигорский клуб возглавил украинский специалист Юрий Вернидуб , который изрядно пошумел с «Зарей» в Украине и Европе.

Команду усилил лучший вратарь Беларуси Александр Гутор , который перебрался к «горнякам» из брестского «Динамо». Пополнил ряды «кротов» защитник Сергей Политевич и сербский нападающий Игор Иванович.

Но «Шахтер» покинули Элис Бакай , перешедший в Брест, Макс Эбонг, уехавший в «Астану», Юрий Ковалев, Николай Януш , Павел Рыбак . Два последних игрока перешли в «Ислочь» . Александр Володько перешел в БАТЭ.

Еще в прошлом сезоне из «Шахтера» ушел Валерий Громыко. Вместе с Юрием Ковалевым он будет защищать цвета тульского «Арсенала».