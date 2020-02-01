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Эксперты назвали модели авто, которые меньше всего теряют в цене

01.02.2020 19:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Эксперты назвали модели авто, которые меньше всего теряют в цене
shutterstock.com

Аналитическое агентство «Автостат» совместно с порталом Авто Mail.ru подготовило ежегодное исследование «Residual value – 2020», в котором приводятся данные по остаточной стоимости автомобилей, продающихся на российском рынке.

Во время исследования были проанализированы 2100 модификаций легковых автомобилей, продающихся под 50 брендами. Информация о них была отсортирована с учетом типа кузова, объема двигателя и конструкции трансмиссии.

Для анализа использовалась средняя рублевая цена нового автомобиля в 2016 году, рассчитанная с учетом пакета популярных опций и количества проданных машин, а также цена перепродажи в 2019 году. Для корректной оценки остаточной стоимости из общего массива данных были исключены модификации автомобилей с низким уровнем предложений на вторичном рынке. Кроме того, не учитывались машины с серьезными повреждениями кузова, цена которых опускалась ниже 50% от первоначальной стоимости.

По итогам анализа данных были рассчитаны индексы остаточной стоимости и сформирован рейтинг моделей по сегментам Standart и Premium. В первом приведены недорогие автомобили, пользующиеся массовым спросом. А во втором - дорогие премиальные модели. 

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В рейтинге Standart в рамках B-сегмента победил Renault Sandero. Через три года эксплуатации его остаточная стоимость составила 84,89%. То есть этот автомобиль можно продать выгоднее всего среди бюджетных седанов. На втором месте - Volkswagen Polo с рейтингом 80,52%, а на третьем - Kia Rio с 78,35%.

В классе С, то есть среди компактных легковых автомобилей, лидером признан седан Hyundai Elantra. Специалисты отметили его экономичность, за которую он и нашел признание у покупателей. Его индекс достиг 82,33%.

На втором месте в классе С стоит Toyota Corolla (79,46%), а на третьем - Mazda 3 (78,73%).

В классе D лидируют Kia Optima, которая достигла показателя в 81,68%, а также японские Toyota Camry (79,19%) и Mazda 6 (78,96%). 

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Среди компактных кроссоверов SUV класса B лидерства добился кроссовер Hyundai Creta. Его индекс сохранности остаточной стоимости составляет 87,61%, что является лучшим показателем не только в сегменте, но во всем рейтинге «Residual value — 2020».

Renault Duster занял второе место в сегменте SUV (В) с результатом 81,93%. На третьем месте российская классика — Lada 4x4, то есть «Нива» первого поколения. Ее рейтинг подобрался к 81,05%.

Среди автомобилей сегмента Premium можно отметить Mercedes-Benz C, который в С-классе достиг 68,13%. Столь скромный результат по сравнению с дешевыми автомобилями сегмента Standart объясняется падением стоимости премиальных машин после истечения срока гарантии. На втором месте стоит Audi A4 (67,67%), а на третьем - Volvo S60 с 67,31% рейтинга.

В остальных номинациях стоимость премиальных машин по итогам трех лет эксплуатации колебалась в рамках 63-78% от первоначальной цены. Абсолютным лидером сегмента Premium стал паркетник D класса Lexus RX. Через три года его можно продать по цене, составляющей 78,37% от первоначальной. 

 
 
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Во время исследования были проанализированы 2100 модификаций легковых автомобилей, продающихся под 50 брендами.
 
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