|
Слабый минус, слабый плюс со снегом и ветром. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 3 по 9 февраля
Источник материала: СТВ
Зима не задалась. Впрочем, всё же небесная канцелярия, обнадеживают синоптики, предпримет попытку исправиться. Со среды в Беларуси похолодает, рассказали в программе
Ольга Федотова, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слабый минус, слабый плюс со снегом и ветром. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 3 по 9 февраля
Зима не задалась. Впрочем, всё же небесная канцелярия, обнадеживают синоптики, предпримет попытку исправиться. Со среды в Беларуси похолодает, рассказали в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)