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В Москве +1, в Киеве +5. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 февраля

01.02.2020 19:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают пасмурную погоду, дожди и +10. Тот же метеорасклад в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Москве +1, в Киеве +5. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 февраля

В Мадриде прогнозируют на два градуса теплее и без осадков. +15 и переменная облачность ожидается в Риме. В Афинах будет +16.

В Москве +1, в Киеве +5. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 февраля

На 5 пунктов прохладнее обещают в Софии. В Анкаре прогнозируют дожди и всего +6. В Прибалтике будет облачно и +3.

Слабый минус, слабый плюс со снегом и ветром. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 3 по 9 февраля

На градус выше ожидается в Варшаве. +5 и без осадков обещают в Киеве. В Москве синоптики прогнозируют сильный мокрый снег и +1.

В Москве +1, в Киеве +5. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 февраля

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В Париже синоптики обещают пасмурную погоду, дожди и +10. Тот же метеорасклад в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».  В Мадриде прогнозируют на два градуса...
 
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