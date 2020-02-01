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В Москве +1, в Киеве +5. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 февраля
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают пасмурную погоду, дожди и +10. Тот же метеорасклад в Вене, рассказали в программе
В Мадриде прогнозируют на два градуса теплее и без осадков. +15 и переменная облачность ожидается в Риме. В Афинах будет +16.
На 5 пунктов прохладнее обещают в Софии. В Анкаре прогнозируют дожди и всего +6. В Прибалтике будет облачно и +3.
На градус выше ожидается в Варшаве. +5 и без осадков обещают в Киеве. В Москве синоптики прогнозируют сильный мокрый снег и +1.
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В Париже синоптики обещают пасмурную погоду, дожди и +10. Тот же метеорасклад в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус». В Мадриде прогнозируют на два градуса...
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