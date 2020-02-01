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Президент Беларуси: «Мы провели несколько очень серьёзных операций по противодействию распространению ядерных элементов»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, принимая во Дворце Независимости госсекретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Президент Беларуси: «Мы провели несколько очень серьёзных операций по противодействию распространению ядерных элементов»
Новости Беларуси. Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, принимая во Дворце Независимости...
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