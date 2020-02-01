Конец эпохи: почему Лукашенко не отправился в «сочинскую засаду»

gazetaby.com Утром 31 января слухи о приглашении главы Беларуси на российский курорт с целью сорвать встречу с госсекретарем США опроверг провластный Telegram-канал Пул Первого. Похоже, что Александр Лукашенко и Владимир Путин все же не встретятся в ближайшие дни на лыжном склоне в Сочи, пишетУтром 31 января слухи о приглашении главы Беларуси на российский курорт с целью сорвать встречу с госсекретарем США опроверг провластный Telegram-канал Пул Первого.





(цитируется по РИА Новости): Чуть позже о ближайших контактах руководителей стран рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Правда, сообщение это прозвучало достаточно двусмысленнопо РИА Новости):





— Пока в ближайшее время каких-то контактов на высшем уровне не запланировано. Вместе с тем, они могут появиться, если президенты посчитают это целесообразным.





Практически синхронное опровержение из Минска и Москвы наводит на мысли, была ли информация Telegram-канала «Незыгарь» сливом.





В любом случае, уже сейчас можно с высокой долей вероятности предположить, что в этом году руководителю страны не придется традиционно выслеживать Путина из «сочинской засады». И для этого есть ряд причин.





Во-первых, несколько последних лет утомительное выжидание, часто выдаваемое за кратковременный отдых на курорте, приносило определенные плоды.





И даже год назад, после отрезвляющего душа в виде интеграционного ультиматума Медведева, у белорусских властей, похоже, сохранялась некая надежда на то, что их московские коллеги пойдут на уступки. Например, в вопросах компенсации болезненного налогового маневра.





В итоге прошлогодняя засада принесла лишь репутационные издержки: Лукашенко вернулся из Сочи без денег, пропустив не без участия Кремля Мюнхенскую конференцию по безопасности.









За год иллюзий у Минска заметно поубавилось. Москва упорно не желает сотрудничать по старым неписанным правилам. А новые правила — субсидии исключительно в обмен на значительные подвижки в интеграции — совсем не по вкусу Минску.





Не стоит исключать и психологический фактор. За последние месяцы Лукашенко не раз резко высказывался о союзнике, то ставя под сомнение саму целесообразность существования союза с Россией, то виня ее в наглой и беспардонной блокаде белорусских товаров.





Не исключено, что несговорчивость московских коллег вынуждает руководителя Беларуси на ответные эмоциональные шаги.





встреча с госсекретарем США Майком Помпео должна стать продолжением игры в многовекторную политику. Если же продолжить искать более рациональные мотивы, тодолжна стать продолжением игры в многовекторную политику.



