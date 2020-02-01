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«Менталитет нашего народа абсолютно миролюбивый». О чём говорил Президент Беларуси с Майклом Помпео

01.02.2020 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Историческая встреча во Дворце Независимости, от которой во многом зависит, по какому пути дальше будут двигаться Беларусь и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш Президент 1 февраля встретился с госсекретарем США Майклом Помпео.

Переговоры сильно затянулись и большая часть беседы проходила за закрытыми дверьми в личном кабинете Александра Лукашенко.

«Менталитет нашего народа абсолютно миролюбивый». О чём говорил Президент Беларуси с Майклом Помпео

Впрочем, не обошлось и без неформального общения. Глава нашего государства и госсекретарь США знакомы давно, но заочно. Президент Беларуси подчеркнул, что сегодня, при личной встрече, готов абсолютно искренне обсудить все накопившиеся вопросы.

Для американского политика этот визит – повод познакомиться с нашей страной и приблизиться к пониманию реальной ситуации в Беларуси.

Итогов этой встречи ждали десятки журналистов из разных стран. Наш корреспондент Юлия Бешанова – с хронологией событий.

«Менталитет нашего народа абсолютно миролюбивый». О чём говорил Президент Беларуси с Майклом Помпео

Юлия Бешанова, корреспондент:
Отношения между Минском и Вашингтоном трудно назвать безоблачными. Но в последнее узел проблем заметно ослабился. В Беларусь стали приезжать высокопоставленные американские чиновники. Сегодня во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел встречу с Майклом Помпео.

Об этой встрече говорили и писали давно. Майкл Помпео должен был прибыть в Минск еще в начале января, но из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке визит перенесли. Александр Лукашенко начинает переговоры в легкой и непринужденной атмосфере.

«Менталитет нашего народа абсолютно миролюбивый». О чём говорил Президент Беларуси с Майклом Помпео

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу, в воскресенье, а Президент работает.

Визит госсекретаря в Минск – часть его евразийского турне. Вчера Помпео общался в Киеве с Зеленским, сегодня обсуждает отношения с официальным Минском. В плане еще Казахстан и Узбекистан. Принимают гостя в знаковом для международной политике Зеленом зале, где в 2015 году «нормандская четверка» говорила о будущем Украины. Сегодня эта тема тоже обсуждалась, но прежде всего речь шла о двусторонних отношениях.

Александр Лукашенко:
В первом приближении вы познакомитесь с Беларусью. Это абсолютно миролюбивая страна с миролюбивым народом. К этому нас подвигает не только менталитет белорусского народа, но и та история, которую белорусский народ пережил. Особенно во время, кстати, нашей совместной борьбы против нацизма, против фашизма. Каждый третий белорус в этой войне погиб. Поэтому и история, и менталитет нашего народа абсолютно миролюбивый.

«Менталитет нашего народа абсолютно миролюбивый». О чём говорил Президент Беларуси с Майклом Помпео

Майкла Помпео называют правой рукой Трампа. Кстати, он 70-й госсекретарь в истории США. И, похоже, именно с его именем будет связано заметно потепление в отношениях между нашими странами.

Шаг первый – в ближайшее время в Минск будет назначен американский посол. Это спустя 12 лет после громкого дипломатического скандала. Пример не слов, а действий по сближению позиций. К тому же, все официальные лица, которые приезжали в Беларусь в последнее время, – это и помощник президента Болтон, и заместитель госсекретаря Хейг – подчеркивали: Соединенные Штаты поддерживают независимость Беларуси. Помпео – не исключение.

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«Менталитет нашего народа абсолютно миролюбивый». О чём говорил Президент Беларуси с Майклом Помпео

Президент сразу настраивает гостя на откровенный разговор – готов обсуждать любые вопросы. Несмотря на то, что это первая личная встреча политиков, Александр Лукашенко подчеркивает: заочно знакомы давно. До поста главы госдепа Помпео руководил ЦРУ. В то время белорусские и американские спецслужбы проводили совместные операции по борьбе с терроризмом и торговлей людьми.

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После протокольной части зал переговоров покинули не только журналисты. Белорусский лидер и госсекретарь продолжили беседу за закрытыми дверями в личном кабинете Президента. В пресс-центре почти два часа результатов переговоров ждали около восьми десятков представителей СМИ: белорусских, российских, американских. Интерес к встрече небывалый.

Брифинг по итогам разговора, учитывая роль официального Минска как международной переговорной площадки начали с украинского вопроса.

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«Менталитет нашего народа абсолютно миролюбивый». О чём говорил Президент Беларуси с Майклом Помпео

«Менталитет нашего народа абсолютно миролюбивый». О чём говорил Президент Беларуси с Майклом Помпео

Партнеры заявили: на переговорах смогли найти точки соприкосновения по многим позициям. Вокруг этой встречи было действительно много досужих разговоров, в том числе и не всегда корректных. Но иметь нормальные отношения с самой сильной страной мира логично и важно.

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Представитель США подчеркивает: никто не намерен ставить нас перед выбором между Востоком и Западом. Сегодняшние переговоры в минском Дворце Независимости, по мнению Помпео, позволяют лучше понять друг друга и приближает Беларусь к моменту снятия санкций.

«Менталитет нашего народа абсолютно миролюбивый». О чём говорил Президент Беларуси с Майклом Помпео

Намерены страны найти общий язык и в экономике. Так, например, в сфере углеводородов Америка готова обсуждать вопросы с белорусскими партнерами.

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«Менталитет нашего народа абсолютно миролюбивый». О чём говорил Президент Беларуси с Майклом Помпео

«Менталитет нашего народа абсолютно миролюбивый». О чём говорил Президент Беларуси с Майклом Помпео

Вероятно, впечатлили гостя не только инновации – белорусское радушие. Президент лично показал Майклу Помпео интерьеры Дворца Независимости. Говорили о личном, рассматривали фотографии. И расставались не по-протокольному тепло. И кажется, две страны действительно могут стать ближе.

«Менталитет нашего народа абсолютно миролюбивый». О чём говорил Президент Беларуси с Майклом Помпео

«Менталитет нашего народа абсолютно миролюбивый». О чём говорил Президент Беларуси с Майклом Помпео

«Менталитет нашего народа абсолютно миролюбивый». О чём говорил Президент Беларуси с Майклом Помпео

«Менталитет нашего народа абсолютно миролюбивый». О чём говорил Президент Беларуси с Майклом Помпео

Александр Лукашенко:
Передайте привет Дональду. У него же зять – корни его здесь. Вдвоем приезжайте.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Майкл Помпео, Владимир Макей
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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