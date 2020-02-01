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Световые будильники и ритуал. Советы, как проснуться в плохую погоду
Источник материала: СТВ
Состояние разбитости, вялости и недосыпа знакомо многим. Большинство людей с трудом поднимаются с постели по утрам, особенно в зимнее время, когда за окном темно. Что делать? Советы дали в программе
Наталья Шилова, специалист по нарушениям сна:
Сейчас, как никогда, помогут световые будильники. Это когда в определённое время, которое задаёт сам человек, в комнате, где спит человек, постепенно начинает загораться свет, который имитирует солнце. Если вот именно в этот период человек почувствовал, что у него есть нарушения сна, изменения сна, он может это сопоставить с погодными условиями, то, конечно, прежде всего ему необходимо соблюдать режим сна. Лечь, не используя какие-то дополнительные средства, которые сейчас часто идут в ход: смартфоны, планшеты, компьютеры.
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Состояние разбитости, вялости и недосыпа знакомо многим. Большинство людей с трудом поднимаются с постели по утрам, особенно в зимнее время, когда за окном темно....
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