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Световые будильники и ритуал. Советы, как проснуться в плохую погоду

01.02.2020 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Состояние разбитости, вялости и недосыпа знакомо многим. Большинство людей с трудом поднимаются с постели по утрам, особенно в зимнее время, когда за окном темно. Что делать? Советы дали в программе «Плюс-минус».

Слабый минус, слабый плюс со снегом и ветром. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 3 по 9 февраля

Наталья Шилова, специалист по нарушениям сна:
Если мы посмотрим в окно, мы увидим погоду, нехарактерную для зимнего периода в Беларуси. Но отсутствие снега на сон вряд ли повлияет, а вот постоянное отсутствие солнца может повлиять на наш сон. Это говорит о том, что не прекращается выработка мелатонина, она просто замедляется, но гормоны, которые нас стимулируют, не вырабатываются. Получается, что человек утром не может толком проснуться, если постоянно на улице пасмурная погода.

Прежде всего для того, чтобы нам было хорошо просыпаться, чтобы мы себя чувствовали бодрыми, желательно разработать какой-то ритуал просыпания. Это может быть будильник в виде любимой мелодии, душ, контрастный душ или любые другие водные процедуры, любимая чашка кофе или чая, определённый набор физических упражений.

Сейчас, как никогда, помогут световые будильники. Это когда в определённое время, которое задаёт сам человек, в комнате, где спит человек, постепенно начинает загораться свет, который имитирует солнце. Если вот именно в этот период человек почувствовал, что у него есть нарушения сна, изменения сна, он может это сопоставить с погодными условиями, то, конечно, прежде всего ему необходимо соблюдать режим сна. Лечь, не используя какие-то дополнительные средства, которые сейчас часто идут в ход: смартфоны, планшеты, компьютеры.

Световые будильники и ритуал. Советы, как проснуться в плохую погоду

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Состояние разбитости, вялости и недосыпа знакомо многим. Большинство людей с трудом поднимаются с постели по утрам, особенно в зимнее время, когда за окном темно....
 
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