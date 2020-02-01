|
«Настоящий друг». Китай выразил благодарность Беларуси за поддержку в борьбе с коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дружеский ответ. «Беларусь – единственная страна, которая помогает нам справиться с эпидемией коронавируса», – пишет китайское издание Sohu.
Нашу страну приводят в пример, подчеркивая, что пока весь мир закрывает с Китаем свои границы, Президент Александр Лукашенко – единственный, кто распорядился направить в КНР медикаменты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Говорят, что перед лицом стихийного бедствия с первого взгляда ясно, кто является настоящим другом, и Беларусь в этот критический момент протянула руку помощи с реальными действиями», – сообщает китайское информационное издание.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Дружеский ответ. «Беларусь – единственная страна, которая помогает нам справиться с эпидемией коронавируса», – пишет китайское издание Sohu. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)