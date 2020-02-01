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«Настоящий друг». Китай выразил благодарность Беларуси за поддержку в борьбе с коронавирусом

01.02.2020 21:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дружеский ответ. «Беларусь – единственная страна, которая помогает нам справиться с эпидемией коронавируса», – пишет китайское издание Sohu.

Александр Лукашенко – Си Цзиньпину: Известия о распространении коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси

«Настоящий друг». Китай выразил благодарность Беларуси за поддержку в борьбе с коронавирусом

Нашу страну приводят в пример, подчеркивая, что пока весь мир закрывает с Китаем свои границы, Президент Александр Лукашенко – единственный, кто распорядился направить в КНР медикаменты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Говорят, что перед лицом стихийного бедствия с первого взгляда ясно, кто является настоящим другом, и Беларусь в этот критический момент протянула руку помощи с реальными действиями», – сообщает китайское информационное издание.

«Как только будет принято решение, что время пришло, эта группа вылетит». Как Беларусь поможет Китаю в борьбе с коронавирусом?

«Настоящий друг». Китай выразил благодарность Беларуси за поддержку в борьбе с коронавирусом

«Настоящий друг». Китай выразил благодарность Беларуси за поддержку в борьбе с коронавирусом

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Дружеский ответ. «Беларусь – единственная страна, которая помогает нам справиться с эпидемией коронавируса», – пишет китайское издание Sohu. ...
 
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