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«Это семейный праздник!» — необычные истории случчан о вечере встречи выпускников

01.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Это семейный праздник!» — необычные истории случчан о вечере встречи выпускников

Вечером 1 февраля тысячи бывших школьников отправятся в учреждения образования на встречу с одноклассниками и учителями. Слуцк МЛЫН.BY пообщался со случчанами, для которых вечер встречи выпускников – праздник особенный.

«Это семейный праздник!» — необычные истории случчан о вечере встречи выпускников

Ксения и Артем Ивашко, выпускники средней школы №5 Слуцка

Для Ксении и Артема один из вечеров встречи выпускников стал действительно судьбоносным: можно сказать, что в этот день было положено начало их большой и дружной семье.

— С Артемом мы учились вместе с 9 класса – и я, и он в этот период пришли учиться в 5 школу. Так вышло, что у нас в классе было всего 5 девочек, все остальные — мальчики. И я в основном находилась в мужской компании. Среди этих парней был и Артем. Как позже я узнала, он был влюблен в меня, а я даже не догадывалась, — рассказывает Ксения. — После школы я вышла замуж, родила дочку, но через несколько лет мы с мужем развелись: я поняла, что мы всегда были больше друзьями, чем влюбленной парой. На 5-летие выпуска я пришла в школу, рассказала ребятам о своем разводе. Тут Артем начал действовать: то курточку мне на плечи накинет, то стульчик подвинет. Потом стал писать в соцсетях, звонить, приглашал на свидания. И я влюбилась в него. Теперь мы муж и жена, воспитываем 3 детей. А вот на вечерах встречи в школе больше не были. Артем шутит, что он туда ходил только для того, чтобы меня увидеть. А если серьезно, то просто были в заботах о маленьких детях. Но на ближайшую круглую дату постараемся попасть в школу.

«Это семейный праздник!» — необычные истории случчан о вечере встречи выпускников

Ольга Лагун и Татьяна Козел, выпускницы средней школы №12 Слуцка

Случчанок Ольгу Лагун и Татьяну Козел не нужно приглашать на вечера встречи выпускников – они и так обязательно придут на праздник. А все потому, что работают учителями в родной школе.

— На вечере встречи у меня сразу две роли: я и выпускница для своих учителей, и учитель для других выпускников. Кстати, стала педагогом во многом благодаря отличному примеру первой учительницы Жанны Константиновны Якимович и классного руководителя Елены Анатольевны Бараненко, — рассказывает учитель начальных классов Ольга Лагун. – Учиться в школу я пришла в 1989 году, когда она только открылась. Так что мы были первыми первоклассниками СШ №12 Слуцка. Класс у нас был очень дружный. Я с теплом вспоминаю наши экскурсионные поездки, школьные дискотеки. После школы большинство моих одноклассников разъехались из Слуцка по другим городам Беларуси, некоторые вообще теперь живут за границей. Так что, к сожалению, встречаемся мы нечасто. Но в том году нашему выпуску исполняется 20 лет. Так что мы планируем собраться большой компанией: обещали приехать даже те, кто живет далеко. Очень хочется всех увидеть, узнать, как сложилась жизнь у одноклассников. Так что я в предвкушении вечера встречи выпускников.

«Это семейный праздник!» — необычные истории случчан о вечере встречи выпускников

— А я только недавно осознала, что в этом году нашему выпуску исполняется 15 лет. Тоже важная дата, но мы с одноклассниками как-то упустили ее из виду, особенно не организовывали встречу. Это не значит, что мы не были дружны, наоборот, класс был очень сплоченный. Например, мы отлично отметили 10-летие нашего выпуска. Думаю, массово будем праздновать именно круглые даты. Но и в этом году я буду рада увидеться с одноклассниками, если кто-то заглянет на праздник в родную школу, — отмечает учитель английского языка Татьяна Козел. – О школьных годах остались только самые теплые воспоминания. В первые годы учебы я была этакой «почемучкой»: постоянно бегала с тетрадкой к учительнице Инне Ивановне Кузьмич, и спрашивала: «я так написал?», «я правильно делаю?». Кстати, педагогом стала именно по примеру своей первой учительницы. Когда шла на работу в родную школу, очень боялась: примут ли меня в качестве коллеги мои же учителя? Но меня очень поддержала мой классный руководитель Людмила Анатольевна Вылинская. Так что и для своих выпускников я постараюсь быть надежной поддержкой.

«Это семейный праздник!» — необычные истории случчан о вечере встречи выпускников

Наталья и Анатолий Сурма, выпускники Селищанской средней школы

Для Натальи и Анатолия вечер встречи выпускников – праздник семейный. Они учились вместе с 1 класса, с 4 класса сидели за одной партой. А спустя годы после выпускного создали семью и вырастили двух дочерей.

— Я пришла в школу на год раньше, чем положено: так сильно хотела учиться! Первый месяц меня даже официально не зачисляли, говорили, что сильно маленькая, — вспоминает школьные годы Наталья Сурма. – Не скажу, что в школе с Толей мы были большими друзьями. Но в 4 классе попросил учительницу посадить его со мной за одну парту. Так мы и сидели вместе до конца учебы. И ругались, и парту делили – в общем, классическая история. После школы долгое время не общались, а однажды встретились, у нас завязались отношения. Теперь ходим на вечер встречи выпускников семьей. В этом году нашему выпуску исполняется 33 года. Так что через пару лет будем собираться на очередной юбилей.

Екатерина Елисеева
Фото: Екатерина Елисеева, предоставлены героями публикации

 
 
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Вечером 1 февраля тысячи бывших школьников отправятся в учреждения образования на встречу с одноклассниками и учителями. Слуцк МЛЫН.BY пообщался со случчанами, для...
 
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