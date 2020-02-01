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Собирала корешки и сорвала спектакль. Как «Мосфильм» платил штраф за Станюту

01.02.2020 21:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Особая гордость сотрудников Купаловского театра – личные сувениры от Станюты, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». Бусы, ожерелья и другие поделки легенда мастерила из подручных материалов.

Собирала корешки и сорвала спектакль. Как «Мосфильм» платил штраф за Станюту

Собирала корешки и сорвала спектакль. Как «Мосфильм» платил штраф за Станюту

Собирала корешки и сорвала спектакль. Как «Мосфильм» платил штраф за Станюту

Светлана Суховей, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Мне даже довелось её уговорить сделать на одном из кинофестивалей «Созвездие» выставку в Твери её работ. Под стеклом все эти были бусы, все её поделки, корешки. Кое-что сохранилось у меня из подарков, что она сделала.

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Собирала корешки и сорвала спектакль. Как «Мосфильм» платил штраф за Станюту

Полина Буканова, научный сотрудник Государственного музея истории театральной и музыкальной культуры Республики Беларусь:
З-за гэтага захаплення аднойчы яна спазнілася на спектакль. Таму што яна была на здымках фільму ў Самары і гэта было дзесьці ў лесе. І яна пайшла, пачала збіраць розныя карэньчыкі, таксама цікавыя рэчы, і яна спазнілася, у выніку, на самалёт. І спектакль, які павінен быў адбывацца ў Мінску, адмянілі. І ёй выставілі вялікі штраф, але «Масфільм» мог сябе дазволіць заплаціць за яе.

Люди в материале: Светлана Суховей, Полина Буканова
 
 
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Особая гордость сотрудников Купаловского театра – личные сувениры от Станюты, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». Бусы,...
 
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