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Собирала корешки и сорвала спектакль. Как «Мосфильм» платил штраф за Станюту
Источник материала: СТВ
Особая гордость сотрудников Купаловского театра – личные сувениры от Станюты, рассказали в одной из серий документального цикла
Светлана Суховей, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Полина Буканова, научный сотрудник Государственного музея истории театральной и музыкальной культуры Республики Беларусь:
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Особая гордость сотрудников Купаловского театра – личные сувениры от Станюты, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». Бусы,...
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