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Помпео: США и Беларусь приближаются к отмене санкций
01.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
США и Беларусь приближаются к отмене санкций. Об этом сегодня заявил госсекретарь США во время своего визита в Минск, передает телеканал «МИР 24».
Майкл Помпео провел переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко. По словам Помпео, между Беларусью и США значительно улучшились дипломатические отношения, страны намерены назначить своих послов.
«Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять и в результате чего. Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели», – заявил Помпео.
Добавим, что последний визит госсекретаря США в Беларусь проходил 26 лет назад.
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Беларусью и США значительно улучшились дипломатические отношения, страны намерены назначить своих послов, сообщил госсекретарь США.
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