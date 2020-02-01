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Помпео: США и Беларусь приближаются к отмене санкций

01.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

США и Беларусь приближаются к отмене санкций. Об этом сегодня заявил госсекретарь США во время своего визита в Минск, передает телеканал «МИР 24».

Майкл Помпео провел переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко. По словам Помпео, между Беларусью и США значительно улучшились дипломатические отношения, страны намерены назначить своих послов.

«Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять и в результате чего. Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели», – заявил Помпео.

«Мы заинтересованы в том, чтобы американский бизнес присутствовал здесь более активно, чтобы правительственные структуры сотрудничали. У нас много общих вызовов и угроз, которые мы можем победить только вместе», – сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. 

Добавим, что последний визит госсекретаря США в Беларусь проходил 26 лет назад.



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Теги: Минск
 
 
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Беларусью и США значительно улучшились дипломатические отношения, страны намерены назначить своих послов, сообщил госсекретарь США.
 
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