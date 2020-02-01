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«У тебя образование какое?» Батл по этикету: «Физрук» из Кобрина vs инспектор ГАИ
01.02.2020 22:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Тот самый случай, когда видеозапись снимает все вопросы о правых и виноватых. Думаем, как минимум одному зрителю смотреть это будет стыдно.
Итак. Кобрин. Шестой час вечера. Запись сделана служебной камерой инспектора
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Тот самый случай, когда видеозапись снимает все вопросы о правых и виноватых. Думаем, как минимум одному зрителю смотреть это будет стыдно. версия произошедшего...
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