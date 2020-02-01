ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» снова проиграло в КХЛ в матче против «Сибири»

01.02.2020 18:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» терпит поражение в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» завершили гостевую серию в Новосибирске поединком против «Сибири».

Минское «Динамо» снова проиграло в КХЛ в матче против «Сибири»

Первый период выдался безголевым. А вторая 20-минутка стала для минчан кошмаром. «Сибиряки» трижды находили пути к воротам Дэни Тэйлора. Но еще до второго перерыва «бело-синие» смогли одну шайбу отыграть. Под дальний бросок Знахаренко подставил свою клюшку Павел Денисов. Для защитника эта шайба стала первой в КХЛ.

В третьем периоде команда Вудкрофта смогла сократить разрыв в счете до минимума. Отличился Иван Дроздов. «Динамо» попыталось спастись в основное время и перевести поединок в овертайм. Но не получилось. Поражение – 2:3.

В трех выездных матчах минчане набрали всего 1 балл.

Минское «Динамо» снова проиграло в КХЛ в матче против «Сибири»

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минское «Динамо» терпит поражение в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Зубры» завершили гостевую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фестиваль Art is как эксперимент в белорусском искусстве. Техники создания картин показали в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика