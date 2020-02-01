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Берестейский мир в контексте истории и культуры Восточной Европы
01.02.2020 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
8-9 февраля в Бресте и Брестском районе пройдет третья международная научно-практическая
В ходе заседаний выступающими будут рассмотрены различные аспекты региональной истории, в контексте мирного договора между Украинской народной республикой и Четверным союзом. Участие в конференции принимают исследователи Белорусского государственного университета, Брестского государственного университета им.А.С.Пушкина, Брестского государственного технического университета, Полесского государственного университета, Института истории НАН Беларуси, Университета им.Марии Кюри-Складовской, Ровенского государственного национального университета, Восточноевропейского национального университета, Национального университета «Киево-Могилянская академия», школ Брестской области и общественных организаций.
Конференция начнет свою работу в 11:00 в конференц-зале мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».
Первый день конференции завершится церемонией вручения Берестейской литературной премии, которая состоятся в 17:00 в историко-мемориальном музее «Усадьба Немцевичей».
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