Источник материала: Виртуальный Брест

8-9 февраля в Бресте и Брестском районе пройдет третья международная научно-практическая конференция «Берестейский мир в контексте истории и культуры Восточной Европы».





В ходе заседаний выступающими будут рассмотрены различные аспекты региональной истории, в контексте мирного договора между Украинской народной республикой и Четверным союзом. Участие в конференции принимают исследователи Белорусского государственного университета, Брестского государственного университета им.А.С.Пушкина, Брестского государственного технического университета, Полесского государственного университета, Института истории НАН Беларуси, Университета им.Марии Кюри-Складовской, Ровенского государственного национального университета, Восточноевропейского национального университета, Национального университета «Киево-Могилянская академия», школ Брестской области и общественных организаций.

Конференция начнет свою работу в 11:00 в конференц-зале мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Первый день конференции завершится церемонией вручения Берестейской литературной премии, которая состоятся в 17:00 в историко-мемориальном музее «Усадьба Немцевичей».