ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Берестейский мир в контексте истории и культуры Восточной Европы

01.02.2020 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

8-9 февраля в Бресте и Брестском районе пройдет третья международная научно-практическая конференция «Берестейский мир в контексте истории и культуры Восточной Европы».

Берестейский мир в контексте истории и культуры Восточной Европы

В ходе заседаний выступающими будут рассмотрены различные аспекты региональной истории, в контексте мирного договора между Украинской народной республикой и Четверным союзом. Участие в конференции принимают исследователи Белорусского государственного университета, Брестского государственного университета им.А.С.Пушкина, Брестского государственного технического университета, Полесского государственного университета, Института истории НАН Беларуси, Университета им.Марии Кюри-Складовской, Ровенского государственного национального университета, Восточноевропейского национального университета, Национального университета «Киево-Могилянская академия», школ Брестской области и общественных организаций.

Конференция начнет свою работу в 11:00 в конференц-зале мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Первый день конференции завершится церемонией вручения Берестейской литературной премии, которая состоятся в 17:00 в историко-мемориальном музее «Усадьба Немцевичей».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  8-9 февраля в Бресте и Брестском районе пройдет третья международная научно-практическая конференция «Берестейский мир в контексте истории и культуры Восточной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помпео: В ближайшее время США назначат посла в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика