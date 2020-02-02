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65 женщин в нашем районе награждены орденом Матери, причем две из них удостоены этой высокой государственной награды в 2019 году

02.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Самое главное предназначение женщины – быть мамой, давать и сохранять жизнь. А если она берет на себя смелость родить и воспитать не одного, а нескольких детей, то вдвойне заслуживает уважения.

Наши сегодняшние героини не понаслышке знают, что значит быть многодетной матерью. Они и с домашними обязанностями справляются, и на работе успевают, а самое главное – окружают любовью и заботой детишек, вкладывая в них частичку своей души. Какая она, многодетная мама, на своем примере читателям районки рассказывают наши землячки, награжденные орденом Матери, Светлана Жукова и Ольга Петрова.

Говоря о маме, невольно вспоминаю слова любимой с детства песенки «Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе». Убеждена, что для каждого человека, каких бы взглядов и вероисповедания он не придерживался, есть святые ценности, и одна из них – безграничная признательность тем, кто подарил нам жизнь. В самую радостную и трудную минуту матери всегда рядом, с готовностью помогают и поддерживают. Их неподдельной любви хватает всем, они делятся ею с лихвой и без остатка.

Если еще лет сто назад пять и более детей в семье никого не удивляли, то в наши дни такие цифры кажутся практически фантастическими. «Тут с одним малышом едва справляешься, не говоря уже о двух или трех», – сетует большинство современных женщин. И все же среди нас есть те, кто решил не ограничиваться воспитанием одного ребенка и с гордостью несет почетное звание многодетной мамы.

Светлана Жукова из Уварович когда-то и представить не могла, что ее дом наполнится шумом детских голосов. В одиночку воспитывая дочь, уже и не надеялась обрести женское счастье. Но судьба распорядилась иначе: после долгих лет одиночества женщина встретила свою вторую половинку и сполна ощутила вкус материнства.

65 женщин в нашем районе награждены орденом Матери, причем две из них удостоены этой высокой государственной награды в 2019 году
Светлана Жукова

– Сама я из многодетной семьи, была старшей из троих детей, – делится Светлана Николаевна, – поэтому часть обязанностей по присмотру и уходу за младшими братьями легла на мои плечи. Признаюсь, мне нравилось быть старшей, где-то наставлять их, чему-то учить. После развода мы с мамой из поселка Приволье, что в Гомельском районе, переехали в Уваровичи, чтобы быть поближе к ее родителям. Здесь и потекла моя жизнь. После 11 классов поступила в Гомельское ПТУ №152 приборостроения, выбрав профессию сборщика полупроводниковых приборов. Меня всегда привлекали рабочие профессии, хотя в свое время мечтала быть швеей. Пять лет проработала на заводе «Коралл», но попала под сокращение и вернулась домой. Случайно узнала, что в Уваровичскую поликлинику требуются санитарки. Решила не терять времени. И вот уже с 1998 года и по сей день работаю здесь.

В браке с первым супругом у Светланы Николаевны родилась дочь Анна. Но так уж случилось, что личная жизнь не сложилась, и она осталась одна с маленьким ребенком на руках. Сейчас девочке уже 17 лет, она учится в 10 классе и, как когда-то и мама, видит себя швеей.

Со вторым супругом ее познакомил сосед. И хотя жили они в одном горпоселке, до этого о существовании друг друга даже не догадывались.

– Анатолий старше меня на 8 лет, – рассказывает женщина. – Мое внимание он привлек, прежде всего, своей самостоятельностью, ответственностью и надежностью. Он сразу же нашел общий язык с дочкой, что, согласитесь, не может не растопить сердце матери. Аня всегда хотела братика или сестричку, поэтому, когда у нас родился Матвей, ее счастью не было предела. С большой охотой она ухаживала за младшим братиком. Аня и сегодня у меня главная помощница, а еще подружка и советчица. Сейчас Матвею 7 лет, он учится во 2-м классе, посещает Уваровичскую детскую школу искусств, где обучается игре на гитаре и рисует. О том, чтобы родить еще одного ребенка, с супругом даже не думали. Все получилось так, как должно быть. Уверена, что дети нам даются свыше, чтобы наполнить нашу жизнь смыслом, сделать ее полной и счастливой. В семье подрастает 6-летний Прохор. Он тоже творческий ребенок, постоянно что-то мастерит. В отличие от старших детей, у него присутствуют лидерские задатки, а еще он с легкостью находит со всеми общий язык. Четырехлетняя Галя, хоть и девочка, очень любит играть с машинками и конструкторами. А самый младший, трехлетний Женя, пошел в детский сад.
Вы бы видели, с какой нежностью и теплотой Светлана Николаевна говорит о своих детях. Для нее они – смысл жизни.

– В первую очередь, я – мама. Каждый мой день наполнен незабываемыми впечатлениями, которые мне дарят дети. Мне доставляет огромную радость видеть, как они растут и познают мир. Очень хочу воспитать их хорошими и достойными людьми. Могу сказать, что я счастливый человек. Я реализовалась как женщина и мать, рядом со мной любящий муж и прекрасные дети, а совсем скоро мы поселимся в своем собственном новом доме, в котором, уверена, будет всегда звучать детский смех.

65 женщин в нашем районе награждены орденом Матери, причем две из них удостоены этой высокой государственной награды в 2019 году
Ольга Петрова

Наша вторая героиня – яркий пример того, что, несмотря на все трудности, можно и нужно быть счастливой, а неудачный брак – не повод забывать о личной жизни, а возможность найти в себе силы и начать жизнь с чистого листа. Для Ольги Петровой из Новой Гусевицы и ее семьи Будакошелевщина стала вторым домом и местом, где она смогла обрести свое женское счастье.

С Ольгой Николаевной я встретилась в их новом доме, в который они скоро переедут. К этому семья шла с 2012 года, став на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Воспользовавшись безвозмездной субсидией от государства на строительство жилья, они практически завершили строительство дома и скоро сменят сельскую жизнь на городскую. По словам женщины, ей очень хочется, чтобы дети жили в комфортных условиях, чтобы у каждого из них, наконец-то, появилась своя комната, была возможность развивать творческие и спортивные способности. В райцентре все для этого есть. Вот они и решили пополнить ряды горожан. Но обо всем по порядку.

– В том, что я многодетная мама, наверное, нет ничего удивительного, ведь и сама я выросла в семье, где было пятеро детей. С одной лишь разницей, что у мамы было четыре дочки и один сын, а у меня все наоборот: одна девочка и четверо мальчишек, – рассказывает Ольга Петрова. – Вы не представляете, какое это счастье, когда вокруг тебя кипит настоящая жизнь, когда ты каждую свою минутку отдаешь самым родным и близким людям, своим деткам. А сколько эмоций испытываешь, когда тебя обнимают маленькие ручки! На мой взгляд, ничто на свете не может сравниться с радостью материнства. Уверена, что каждая женщина, кому хоть раз довелось стать мамой, никогда не забудет, как впервые взяла на руки своего малыша, те особенные ощущения, когда прижимаешь к груди это маленькое чудо. В то же время приходит осознание, что теперь ты несешь ответственность за эту жизнь и можешь сделать ее счастливой. Поверьте, за улыбки и радостные глаза детей можно отдать все на свете.

В семье Ольги Петровой и Романа Мельникова подрастают пятеро детей, старшему из которых, Александру, уже 16. Юноша в этом учебном году поступил в Рогачевский государственный профессионально-технический колледж строителей. Максиму – 13, он любит математику и увлекается игрой в шашки. Восьмилетний Евгений учится во 2-м классе, его страсть – машины и трактора, он часами готов возиться с техникой. А еще он настоящий хозяин и главный помощник в доме, и на приусадебном участке без его умелого руководства сложно обойтись. Анне 6 лет, в этом году она впервые переступит порог школы, а пока с большим удовольствием поет и танцует, радуя близких своими талантами. Самому младшему два с половиной годика, Роман активно познает мир.

Многие скажут, чем больше детей, тем больше хлопот и обязанностей появляется у матери. Наша героиня с этим не согласна, ведь домашние обязанности от количества детей не меняются. Старшие помогают смотреть за младшими, вся работа в доме делается сообща. И действительно, когда в семье царят любовь и взаимопонимание, всё спорится гораздо быстрее. У них уже появились свои традиции. Все вместе в грибной сезон они любят отправляться на «тихую» охоту, собирать дары леса и наслаждаться красотой природы.

– Дети дают мне силы и уверенность в себе. Большая семья – это одновременно и огромное счастье, и серьезная ответственность. Мы делаем все, чтобы наши дети были всесторонне развитыми и ни в чем не нуждались,– отмечает Ольга Николаевна. – Не скрою, получить такую высокую государственную награду, как орден Матери, для меня огромная честь.
Не могла не поинтересоваться у веселой детворы, то и дело встревавшей в наш разговор: «Какая она, ваша мама?»

– Наша мама самая лучшая, она добрая и красивая, а еще она вкусно готовит. Нам всем вместе очень весело и интересно. Она у нас самая-самая! Мы сильно ее любим, – рассказали ребятишки.

Не могу с ними не согласиться, ведь, как говорится, устами младенца глаголит истина. Тем более что теплоту, исходящую от наших героинь, невозможно подделать. Вот такие они, многодетные мамы!

Ольга ЧЕРНЯКОВА
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Самое главное предназначение женщины – быть мамой, давать и сохранять жизнь. А если она берет на себя смелость родить и воспитать не одного, а...
 
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