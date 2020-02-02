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Православный календарь: какие церковные праздники отмечают в феврале

02.02.2020 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В феврале 2020 года верующие будут отмечать сразу несколько важных событий. Завершает его праздник проводов зимы — Масленица.

На последний месяц зимы приходится один из праздников, который принадлежит к числу двунадесятых — Сретение Господне, которое отмечают на 40-й день после рождения Иисуса Христа, пишет "Новое время".

Кроме того, с первой декады февраля православные начинают подготовку к Великому посту перед Пасхой. Первое из четырех воскресений называют Неделя о мытаре и фарисее, второе — Мясопустная неделя, а за ней уже следует Масленица.

Церковный календарь на февраль 2020

6 февраля 2020 года (четверг)

День памяти Блаженной Ксении Петербургской.

7 февраля 2020 года (пятница)

Празднование иконы Божией Матери Утоли моя печали.
Святого Григория Богослова.

9 февраля 2020 года (воскресенье)

Неделя о мытаре и фарисее в 2020 году. С недели о мытаре и фарисее начинается период подготовки к Великому посту, который окончится в Прощеное воскресенье.

10 февраля — 16 февраля 2020 года

Сплошная седмица. Это название недели, в которой нет поста, то есть Церковь разрешает употребление скоромной пищи в течение всей недели, даже в среду и пятницу — традиционно постные дни.

15 февраля 2020 года (суббота)

Сретение Господа Иисуса Христа. Праздник знаменует собой важное событие — в этот день в храме Иерусалима было засвидетельствовано, что обещанный Богом Мессия уже пришел в мир, а значит, и Царствие Небесное открылось для человека.

17 февраля — 23 февраля 2020 года

Мясопустная седмица — предпоследнее воскресенье перед Великим Постом. Это последний день перед Великим постом, когда разрешено есть мясную пищу.

24 февраля 2020 года (понедельник)

Масленица в 2020 году начинается 24 февраля и заканчивается 1 марта.

25 февраля 2020 года (вторник)

Празднование Иверской иконы Божией Матери.

28 февраля 2020 года (пятница)

Празднование Виленской иконы Божией Матери.

На последний день Масленицы, 1 марта, приходится Прощеное воскресенье. Народ празднует проводы зимы и напоследок перед постом накрывает богатый стол. Также в этот день принято просить прощения за все обиды.

Церковные посты в феврале 2020 года

Многодневный пост в феврале 2020 года — отсутствует

Однодневные посты — 5 февраля, 7 февраля, 19 февраля, 21 февраля.

Масленица 2020: традиции


Главным символом праздника являются блины. С ними связана часть традиций и верований. Так считается, что первый блин необходимо отдать птицам, как дань усопшим родственникам.

Если блины в праздник получаются вкусными и красивыми, то и год будет хорошим. А вот слишком толстые или неудачные угощения предсказывают неурядицы.

Также принято готовить оладьи, пироги, сырники, булочки или пончики, и так далее. В последний день традиционным блюдом на столе считается яичница. Блины едят как в чистом виде, так и с добавками: сметаной, шоколадом, вареньем, медом.
 
 
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В феврале 2020 года верующие будут отмечать сразу несколько важных событий. Завершает его праздник проводов зимы — Масленица.
 
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