Православный календарь: какие церковные праздники отмечают в феврале

"Новое время" . На последний месяц зимы приходится один из праздников, который принадлежит к числу двунадесятых — Сретение Господне, которое отмечают на 40-й день после рождения Иисуса Христа, пишет





Кроме того, с первой декады февраля православные начинают подготовку к Великому посту перед Пасхой. Первое из четырех воскресений называют Неделя о мытаре и фарисее, второе — Мясопустная неделя, а за ней уже следует Масленица.





Церковный календарь на февраль 2020

6 февраля 2020 года (четверг)





День памяти Блаженной Ксении Петербургской.





7 февраля 2020 года (пятница)





Празднование иконы Божией Матери Утоли моя печали.

Святого Григория Богослова.





9 февраля 2020 года (воскресенье)





Неделя о мытаре и фарисее в 2020 году. С недели о мытаре и фарисее начинается период подготовки к Великому посту, который окончится в Прощеное воскресенье.





10 февраля — 16 февраля 2020 года





Сплошная седмица. Это название недели, в которой нет поста, то есть Церковь разрешает употребление скоромной пищи в течение всей недели, даже в среду и пятницу — традиционно постные дни.





15 февраля 2020 года (суббота)





Сретение Господа Иисуса Христа. Праздник знаменует собой важное событие — в этот день в храме Иерусалима было засвидетельствовано, что обещанный Богом Мессия уже пришел в мир, а значит, и Царствие Небесное открылось для человека.





17 февраля — 23 февраля 2020 года





Мясопустная седмица — предпоследнее воскресенье перед Великим Постом. Это последний день перед Великим постом, когда разрешено есть мясную пищу.





24 февраля 2020 года (понедельник)





Масленица в 2020 году начинается 24 февраля и заканчивается 1 марта.





25 февраля 2020 года (вторник)





Празднование Иверской иконы Божией Матери.





28 февраля 2020 года (пятница)





Празднование Виленской иконы Божией Матери.





На последний день Масленицы, 1 марта, приходится Прощеное воскресенье. Народ празднует проводы зимы и напоследок перед постом накрывает богатый стол. Также в этот день принято просить прощения за все обиды.





Церковные посты в феврале 2020 года

Многодневный пост в феврале 2020 года — отсутствует





Однодневные посты — 5 февраля, 7 февраля, 19 февраля, 21 февраля.





Масленица 2020: традиции





Главным символом праздника являются блины. С ними связана часть традиций и верований. Так считается, что первый блин необходимо отдать птицам, как дань усопшим родственникам.





Если блины в праздник получаются вкусными и красивыми, то и год будет хорошим. А вот слишком толстые или неудачные угощения предсказывают неурядицы.





Также принято готовить оладьи, пироги, сырники, булочки или пончики, и так далее. В последний день традиционным блюдом на столе считается яичница. Блины едят как в чистом виде, так и с добавками: сметаной, шоколадом, вареньем, медом.