На ул. Гродненской планируют убрать пешеходный переход, будьте внимательны

Источник материала: Виртуальный Брест

Вниманию пешеходов и водителей! На улице Гродненской (точнее, боковой проезд улицы) несколько дней назад начался демонтаж пешеходного перехода, знаки убрали, а разметка осталась.





Согласно ПДД , пешеходный переход еще действующий, но на этом переходе уже вовсю паркуют автомобили, по этому будьте внимательны и осторожны при переходе/проезде.





Совсем рядом есть ещё один пешеходный переход, у перекрёстка с ул. Орловской, а ещё ближе - искусственная неровность, по которой пешеходы любят переходить, будучи уверенными в том, что тут они имеют преимущество.





Что получится в итоге, узнаем совсем скоро, и вам расскажем.