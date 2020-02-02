|
На ул. Гродненской планируют убрать пешеходный переход, будьте внимательны
02.02.2020 13:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вниманию пешеходов и водителей! На улице Гродненской (точнее, боковой проезд улицы) несколько дней назад начался демонтаж пешеходного перехода, знаки убрали, а разметка осталась.
Согласно
Совсем рядом есть ещё один пешеходный переход, у перекрёстка с ул. Орловской, а ещё ближе - искусственная неровность, по которой пешеходы любят переходить, будучи уверенными в том, что тут они имеют преимущество.
Что получится в итоге, узнаем совсем скоро, и вам расскажем.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by