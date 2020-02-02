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На ул. Гродненской планируют убрать пешеходный переход, будьте внимательны

02.02.2020 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вниманию пешеходов и водителей! На улице Гродненской (точнее, боковой проезд улицы) несколько дней назад начался демонтаж пешеходного перехода, знаки убрали, а разметка осталась.

На ул. Гродненской планируют убрать пешеходный переход, будьте внимательны

Согласно ПДД, пешеходный переход еще действующий, но на этом переходе уже вовсю паркуют автомобили, по этому будьте внимательны и осторожны при переходе/проезде.

На ул. Гродненской планируют убрать пешеходный переход, будьте внимательны

Совсем рядом есть ещё один пешеходный переход, у перекрёстка с ул. Орловской, а ещё ближе - искусственная неровность, по которой пешеходы любят переходить, будучи уверенными в том, что тут они имеют преимущество.

На ул. Гродненской планируют убрать пешеходный переход, будьте внимательны

Что получится в итоге, узнаем совсем скоро, и вам расскажем.

 
 
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  Вниманию пешеходов и водителей! На улице Гродненской (точнее, боковой проезд улицы) несколько дней назад начался демонтаж пешеходного перехода, знаки убрали, а...
 
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