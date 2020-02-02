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Такого уже давно не было: В НХЛ подрались вратари

02.02.2020 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» проиграл «Эдмонтону» со счетом 3:8.

Это принципиальная встреча между канадскими командами из одной провинции, который носит название «Битва за Альберту», пишет allhockey.

В конце второго периода форвард «Ойлерс» Сэм Ганье пытался добить шайбу в ворота «Флэймс», когда она уже была зафиксирована голкипером Кэмом Тэлботом. В результате на площадке завязалась потасовка.


Сначала подрались форвард «Калгари» Мэттью Ткачак и защитник «Эдмонтона» Итэн Бир, затем Тэлбот вступил в стычку с голкипером «Эдмонтона» Майком Смитом.

Оба вратаря были удалены до конца матча.

Отметим, что последняя драка в НХЛ между вратарями состоялась лишь в ноябре 2016 года. Тогда голкипер «Ванкувера» Райан Миллер сошелся в бою с Фредериком Андерсоном из «Торонто».
 
 
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» проиграл «Эдмонтону» со счетом 3:8.
 
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