Такого уже давно не было: В НХЛ подрались вратари

allhockey . Это принципиальная встреча между канадскими командами из одной провинции, который носит название «Битва за Альберту», пишет





В конце второго периода форвард «Ойлерс» Сэм Ганье пытался добить шайбу в ворота «Флэймс», когда она уже была зафиксирована голкипером Кэмом Тэлботом. В результате на площадке завязалась потасовка.



