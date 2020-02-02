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Проект «Дневники Победы». Подвиги наших земляков

02.02.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Проект «Дневники Победы». Подвиги наших земляков

В рамках проекта «Дневники Победы» мы продолжаем на страницах районной газеты рассказывать о подвигах наших земляков на фронтах Великой Отечественной войны, которые изложены в наградных листах, хранящихся в архивах и доступных на сайте pamyat-naroda.ru.

 
 
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В рамках проекта «Дневники Победы» мы продолжаем на страницах районной газеты рассказывать о подвигах наших земляков на фронтах Великой Отечественной войны,...
 
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