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Католическая Церковь отмечает праздник Сретения Господня

02.02.2020 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Верующие приносят в храм на благословение свечи, которые освящаются во время мессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Католическая Церковь отмечает праздник Сретения Господня

Считается, что огонь от нее несет согласие и любовь в семью. Свет громничной свечи сопутствовал нашим предкам во всех важных минутах жизни, от рождения до смерти.

Католическая Церковь отмечает праздник Сретения Господня

В это февральское торжество окончательно завершается время Рождества Христова. Все праздничные декорации: елки, разноцветные лампочки, венки, украшения снимаются и хранятся до следующего года.

Католическая Церковь отмечает праздник Сретения Господня

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Новости Беларуси. Верующие приносят в храм на благословение свечи, которые освящаются во время мессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Считается, что...
 
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