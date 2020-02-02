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Католическая Церковь отмечает праздник Сретения Господня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Верующие приносят в храм на благословение свечи, которые освящаются во время мессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Считается, что огонь от нее несет согласие и любовь в семью. Свет громничной свечи сопутствовал нашим предкам во всех важных минутах жизни, от рождения до смерти.
В это февральское торжество окончательно завершается время Рождества Христова. Все праздничные декорации: елки, разноцветные лампочки, венки, украшения снимаются и хранятся до следующего года.
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Новости Беларуси. Верующие приносят в храм на благословение свечи, которые освящаются во время мессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Считается, что...
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