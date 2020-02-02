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Вступили в силу новые визовые правила ЕС. Шенген для белорусов теперь по 80 евро
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Со 2 февраля стоимость шенгенской визы для белорусов составляет 80 евро. Это предусматривает вступивший в силу обновлённый Визовый кодекс Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая цена будет действовать до ратификации Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, которое было подписано 8 января. Переговоры велись на протяжении пяти лет.
Таким образом, после вступления в силу соглашения стоимость шенгенской визы для белорусов снизится до 35 евро. Это случится ближайшим летом, после окончания всех юридических процедур.
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Новости Беларуси. Со 2 февраля стоимость шенгенской визы для белорусов составляет 80 евро. Это предусматривает вступивший в силу обновлённый Визовый кодекс...
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