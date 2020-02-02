Теплая зима в Беларуси: как погода влияет на жизнь животных и людей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Грибники собирают лисички, на дачах цветет клубника, стаи птиц возвращаются с юга. Такая теперь зима в Беларуси. Она уже войдет в историю метеонаблюдений, как самая теплая, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Им не до сна. Медведи в Гродненском зоопарке не могут погрузиться в спячку. Для этого нужны морозы. В Минске – похожая ситуация. Дремлет только старожил Тристан. Младшая Нюра бодрствует. Эта зима по-весеннему вскружила голову местным обитателям. Теплолюбивые кошачьи проводят время не в отапливаемых домиках, а на свежем воздухе. А птицы заранее готовятся к брачному периоду.

«Белоплечие орланы, самые крупные хищные птицы Беларуси, немножечко перепутали сезон и начали зимой обустраивать свое гнездо. Когда снег выпал, они немного затормозили, присматриваются, но продолжают собирать какие-то веточки, в гнездо носить. Запустился уже период гнездования», – рассказала научный сотрудник минского зоопарка Елена Бодрова.

Сложнее приходится животным в дикой природе. У косолапых в лесу тоже некрепкий сон, а пропитание добыть сложнее. Зайцы и вовсе в опасности. Они сменили серый окрас на белый и стали заметнее, ведь снега практически нет.



Не повезло и любителям экстрима. Они остались без зимних забав. Зато в больницы лыжники и сноубордисты не попадают. Врачи сейчас озабочены другой проблемой: в экстремальном режиме в таких условиях работает кровеносная система человека. Из-за колебаний температуры меняется атмосферное давление, вместе с ним и артериальное.

«Эта зима, вообще этот год на меня плохо повлиял. Я мало двигался. И мало физической нагрузки у меня было. И результат – я здесь», – поделился пенсионер Олег Безруков.

Медики советуют: не стоит паниковать, нужно избегать стрессов и прислушиваться к своему организму.

«Наших пациентов мы обучаем вести дневник давления – когда человек записывает цифры давления и рядышком записывает, как он себя чувствует. Это нужно для того, чтобы врач смог скорректировать при необходимости лечение», – поделилась заведующая отделением Республиканского научно-практического центра кардиологии Ирина Лазарева.

Кому снежный дефицит в радость, так это автомобилистам. Когда машина не покрыта белой шубой, получается сэкономить время: не надо чистить транспорт. К тому же нет хорошо знакомой многим зимней лотереи: заведется, не заведется. Да и на дорогах безопаснее.

Этой зимой меньше забот у коммунальных и дорожных служб города. На улицах не увидишь снегоуборочную технику. А значит, экономится топливо. К тому же пешеходные дорожки и асфальт не нужно посыпать реагентами.



В целом у плюсовой температуры и плюсов много. Рыбаки не проваливаются под лед, меньше пожаров от неисправных печей, реже случаются аварии и травмы. А вот к минусам придется привыкать. Синоптики единогласны: морозов, по крайней мере, сильных, в феврале ждать не стоит. Климат в Беларуси становится все ближе к европейскому.