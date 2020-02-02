|
Теплая зима в Беларуси: как погода влияет на жизнь животных и людей
02.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Грибники собирают лисички, на дачах цветет клубника, стаи птиц возвращаются с юга. Такая теперь зима в Беларуси. Она уже войдет в историю метеонаблюдений, как самая теплая, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Им не до сна. Медведи в Гродненском зоопарке не могут погрузиться в спячку. Для этого нужны морозы. В Минске – похожая ситуация. Дремлет только старожил Тристан. Младшая Нюра бодрствует. Эта зима по-весеннему вскружила голову местным обитателям. Теплолюбивые кошачьи проводят время не в отапливаемых домиках, а на свежем воздухе. А птицы заранее готовятся к брачному периоду.
Сложнее приходится животным в дикой природе. У косолапых в лесу тоже некрепкий сон, а пропитание добыть сложнее. Зайцы и вовсе в опасности. Они сменили серый окрас на белый и стали заметнее, ведь снега практически нет.
Медики советуют: не стоит паниковать, нужно избегать стрессов и прислушиваться к своему организму.
Кому снежный дефицит в радость, так это автомобилистам. Когда машина не покрыта белой шубой, получается сэкономить время: не надо чистить транспорт. К тому же нет хорошо знакомой многим зимней лотереи: заведется, не заведется. Да и на дорогах безопаснее.
Этой зимой меньше забот у коммунальных и дорожных служб города. На улицах не увидишь снегоуборочную технику. А значит, экономится топливо. К тому же пешеходные дорожки и асфальт не нужно посыпать реагентами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно прогнозам синоптиков, сильных морозов в феврале также ждать не стоит. Климат в Беларуси становится все ближе к европейскому.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)