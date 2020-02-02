ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теплая зима в Беларуси: как погода влияет на жизнь животных и людей

02.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Грибники собирают лисички, на дачах цветет клубника, стаи птиц возвращаются с юга. Такая теперь зима в Беларуси. Она уже войдет в историю метеонаблюдений, как самая теплая, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Им не до сна. Медведи в Гродненском зоопарке не могут погрузиться в спячку. Для этого нужны морозы. В Минске – похожая ситуация. Дремлет только старожил Тристан. Младшая Нюра  бодрствует. Эта зима по-весеннему вскружила голову местным обитателям. Теплолюбивые кошачьи проводят время не в отапливаемых домиках, а на свежем воздухе. А птицы заранее готовятся к брачному периоду. 

«Белоплечие орланы, самые крупные хищные птицы Беларуси, немножечко перепутали сезон и начали зимой обустраивать свое гнездо. Когда снег выпал, они немного затормозили, присматриваются, но продолжают собирать какие-то веточки, в гнездо носить. Запустился уже период гнездования», – рассказала научный сотрудник минского зоопарка Елена Бодрова.

Сложнее приходится животным в дикой природе. У косолапых в лесу тоже некрепкий сон, а пропитание добыть сложнее. Зайцы и вовсе в опасности. Они сменили серый окрас на белый и стали заметнее, ведь снега практически нет.

Не повезло и любителям экстрима. Они остались без зимних забав. Зато в больницы лыжники и сноубордисты не попадают. Врачи сейчас озабочены другой проблемой: в экстремальном режиме в таких условиях работает кровеносная система человека. Из-за колебаний температуры меняется атмосферное давление, вместе с ним  и артериальное.

«Эта зима, вообще этот год на меня плохо повлиял. Я мало двигался. И мало физической нагрузки у меня было. И результат – я здесь», – поделился пенсионер Олег Безруков.  

Медики советуют: не стоит паниковать, нужно избегать стрессов и прислушиваться к своему организму.

«Наших пациентов мы обучаем вести дневник давления – когда человек записывает цифры давления и рядышком записывает, как он себя чувствует. Это нужно для того, чтобы врач смог скорректировать при необходимости лечение», – поделилась заведующая отделением Республиканского научно-практического центра кардиологии Ирина Лазарева.

Кому снежный дефицит в радость, так это автомобилистам. Когда машина не покрыта белой шубой, получается сэкономить время: не надо чистить транспорт. К тому же нет хорошо знакомой многим зимней лотереи: заведется, не заведется. Да и на дорогах безопаснее.

Этой зимой меньше забот у коммунальных и дорожных служб города. На улицах не увидишь снегоуборочную технику. А значит, экономится топливо. К тому же пешеходные дорожки и асфальт не нужно посыпать реагентами.

В целом у плюсовой температуры и плюсов много. Рыбаки не проваливаются под лед, меньше пожаров от неисправных печей, реже случаются аварии и травмы. А вот к минусам придется привыкать. Синоптики единогласны: морозов, по крайней мере, сильных, в феврале ждать не стоит. Климат в Беларуси становится все ближе к европейскому.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно прогнозам синоптиков, сильных морозов в феврале также ждать не стоит. Климат в Беларуси становится все ближе к европейскому.
 
Новости дня
Новости разные
 
Памела Андерсон рассталась с пятым мужем после 12 дней брака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика