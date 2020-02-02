Меры против полимеров. Эксперты рассказали, зачем нужен переход на экоупаковку

Источник материала: Вороновская газета





Отказ от полимерной упаковки не просто новомодная тенденция. Экологи по всему миру бьют тревогу, и возразить им нечего, какими бы безобидными ни выглядели обычная пластиковая бутылка или полиэтиленовый пакет. Недавно в стране подписан Указ №16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки». Теперь производители смогут получать компенсацию, если будут использовать при производстве продукции экологичную упаковку, а не полимерную. Вместе с тем Совет Министров утвердил план поэтапного перехода на экоупаковку. Эксперты рассказали, чем опасен для здоровья и экологии пластик, когда в регионе закроют все мини-полигоны и построят региональные сортировочные комплексы и почему современная товарная тара в большинстве своем не пригодна для переработки.





Ядовитый пластик

Валентина Путро, начальник отдела контроля за обращениями с отходами областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:





– Каждый год в области производится более 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, и только около 26 процентов из них уходит на переработку, остальное – отправляется на свалки и мини-полигоны. Сегодня все понимают: если срочно не принять меры, нам грозит «глобальное захламление». Теоретически уже сейчас в регионе можно было бы возвращать в хозяйственный оборот не менее половины ТБО, но для этого нужно совершенствовать систему сбора и сортировки мусора и сводить к минимуму использование в производстве тех материалов, которые не могут быть переработаны.

Бумагу, стекло, текстиль можно считать малоопасными отходами. Дерево, керамика, металл – это тоже естественные природные материалы. Экологии они не вредят и без проблем поддаются переработке. А вот пластик, для полного разрушения которого нужны сотни лет, очень коварен. Токсичные химические вещества, содержащиеся в нем (а таких насчитывается до четырех тысяч), попадая в почву и воду, загрязняют их, отравляют флору и фауну, отнимают здоровье у человека. По сути, это яд замедленного действия. Самая большая его опасность в том, что в тело человека он попадает незаметно – вместе с пищей, через кожу и дыхательные пути. Но люди привыкли пользоваться пластиком в быту и не чувствуют угрозы, тогда как его микродозы накапливаются в тканях, разрушают нервную, дыхательную, пищеварительную и другие системы, вызывают генетические нарушения. Сжигание мусора не решает проблему, а только усугубляет ее. Что делать? Около сорока стран мира, к примеру, уже ввели запрет или ограничение на производство и продажу полиэтиленовых пакетов. Мы в этом вопросе выбрали неторопливый путь, приняв план поэтапного перехода к экологически чистой упаковке. Ответственность производителей за неперерабатываемую тару должна сократить объемы ее производства и импорта. В то же время Указ №16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки» поможет увеличить количество отходов, отправляемых на переработку, а, значит, меньше мусора будет попадать на захоронение.

Из контейнера – на конвейер

Андрей Кахнович, главный инженер государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области»:









– Каждый год на полигоны и мини-полигоны области в среднем вывозится около 2,5 миллиона кубических метров отходов. Наша задача – сделать так, чтобы все вторсырье, которое можно переработать и пустить в хозяйственный оборот, попадало не на полигоны, а на производственный конвейер. В прошлом мы решились на смелый шаг – закрыли мусоропроводы во всех многоквартирных домах. Вместо этого во дворах многоэтажек поставили контейнеры для раздельного сбора мусора. Сейчас таких в области больше 26 тысяч. Около 10 тысяч – в районах частной застройки. Работают стационарные и разъездные заготовительные пункты – за макулатурой, металлоломом, стеклобоем готовы приехать и в деревню, и на дачу. В Гродно построен завод по утилизации и механической сортировке отходов, новые современные линии сортировки открыты в Лиде, Новогрудке, Слониме, Щучине, Мостах. Конечно, это возымело эффект. По сравнению с 2015 годом, к примеру, удалось увеличить сбор ВМР по области на 150 процентов.

Но многое зависит от сознания человека, его экологической культуры и просвещенности. Далеко не все готовы «утруждать» себя сортировкой мусора, сбрасывая все в один контейнер с надписью «смешанные отходы». Даже в уже отсортированном мусоре ВМР – это только примерно половина от всех отходов. Большинство считает, например, что обои можно переработать вместе с обычной бумагой, а бутылки из-под растительного масла должны быть отправлены к прочему пластику, но это не так. Важно человека информировать не только о том, зачем собирать мусор раздельно, но и как это делать правильно.

Сейчас мы идем по пути закрытия и рекультивации мини-полигонов – из 226 действующих еще в начале прошлого года осталось 92. До конца 2021 года из эксплуатации планируем вывести все мини-полигоны, а освободившиеся площади вернутся в хозяйственный оборот. В будущем в области планируется создать четыре региональных комплекса по обращению с ТКО – в Волковыске, Лиде, Сморгони и Гродно на базе мусоросортировочного завода. Первыми заработают Волковысский и Лидский. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 и 2025 годы.

Многие виды современной упаковки товаров относятся к неперерабатываемым или требуют очень дорогостоящих технологий в переработке, которые вряд ли когда-нибудь окупятся. Единственный выход – полный отказ от такой упаковки в производстве, поиск более экологичных вариантов. Со временем, думаю, мы к этому придем.

Переработка – прибыльный сегмент

Владимир Паталета, заместитель директора ОАО «Белвторполимер» по коммерческим вопросам:









– В прошлом году на предприятии было собрано и переработано 3000 тонн отходов полиэтилена и полипропилена. Ассортимент разноплановый, начиная от пакетов, кассет для рассады, пленки, тары и заканчивая изделиями для строительства, регранулятами. И если тридцать лет назад мы использовали в производстве собственной продукции 90 процентов первичного полиэтилена, то сейчас все наоборот: 90 процентов – это вторичный полиэтилен. Во многих странах предприятия вторичной переработки дотируются государством. Нам удается самостоятельно себя обеспечивать, потому как сегмент производства при правильном подходе действительно прибыльный. Для качественной переработки отходов нужны новые высокотехнологичные производства. Несколько лет назад на предприятия был введен в эксплуатацию новый комплекс переработки отходов полиэтилена и полипропилена. Это был очень дорогой проект, но благодаря ему мы смогли перерабатывать отходы с высокой степенью загрязненности. В ближайшем будущем планируем модернизацию еще одного производственного комплекса, который увеличит объемы сбора и переработки вторсырья на 2 000 тонн.

Главная проблема в том, что не все материалы можно переработать. Сейчас, например, есть много видов товарных упаковок, которые не могут быть использованы в качестве вторсырья. Производители любят изготавливать для прочности многослойную упаковочную пленку – сверху и снизу ее полиэтилен, а в середине – поливинилхлоридная пленка. Это совершенно разные материалы, которые не могут вместе попадать в переработку. Такая упаковка испортит полученное сырье. И подобных «композиционных» решений становится все больше и больше, а девать их после употребления, кроме как на свалку, некуда. От пластика в производстве товаров народного потребления нужно однозначно отказываться. Решить проблему в одночасье вряд ли удастся, но постепенно вывести из массового оборота отравляющие окружающую среду материалы можно. В рамках постановления Совета Министров от 13 января 2020 года №7 некоторые виды полимеров к 2021 году использовать запретят.

Анна РАДЮК https://grodnonews.by/