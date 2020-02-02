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Вот как выглядят дома 666 в Бресте ночью (вы хоть знаете, где они?)
02.02.2020 21:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Есть такие, на ул. Луцкой в микрорайоне Ковалёво города Бреста, сверху напоминают печально известное 666, правда скорее 6660, но это уже у кого как фантазия работает. А вот и фоточки:
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Есть такие, на ул. Луцкой в микрорайоне Ковалёво города Бреста, сверху напоминают печально известное 666, правда скорее 6660, но это уже у кого как фантазия работает....
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